Живущая в доме на колесах девушка показала, что скрывается за красивыми фотографиями такой жизни



Розсилка ВІДПРАВИТИ

По словам девушки, иногда за ее идеальными фотографиями скрываются горы грязной посуды и мусора

В соцсетях то и дело появляются фотографии радостных людей, которые променяли обычную жизнь в четырех стенах на дом на колесах. Причем многие рассказывают об этом опыте так, что хочется тут же продать всю свою недвижимость и поскорее переехать жить в фургон. Однако не стоит торопиться — как и многие пользователи соцсетей, жители домов на колесах показывают только самые хорошие моменты, умалчивая о минусах такой жизни.

Девушка рассказала, что не стоит думать, что жизнь в фургоне — это сказка наяву. Сидни с двумя собаками живет в доме на колесах уже 2,5 года и не понаслышке знает, что в этом образе жизни есть и свои подводные камни

Это очень красивая жизнь. Когда ты останавливаешься в горах, и все это перед тобой — это невероятное чувство, из-за которого все больше и больше людей выбирают такой стиль жизни. Но у него есть и другая сторона.

Пространства в фургоне очень мало, поэтому беспорядок появляется здесь практически молниеносно. Особенно, если у вас две собаки. Бывает, что Сидни просто прикрывает пятно и делает фотографию — и о ее грязном секретике никто и не догадывается.

Например, следы от зубов и когтей одной из ее собак. Элла появилась у Сидни когда ей было всего несколько месяцев — тогда девушка уже переехала в дом на колесах. Естественно, на многих вещах остались следы бурного взросления собаки, но Сидни просто не фотографирует такие места вблизи, поэтому люди ничего не замечают.

Как рассказала девушка изданию Insider, у многих можно увидеть красивые фотографии стола и сидений, которые легко трансформируются кровать. Вот только в жизни этой функцией мало кто пользуется — чаще всего эта конструкция находится в состоянии кровати. Превращение ее в стол занимает время, к тому же нужно найти место для постельного белья — а это в тесных условиях не так-то и просто.

Но большую часть времени девушка проводит за ноутбуком — ей как и всем приходиться зарабатывать себе на жизнь.

Из других сложностей жизни в доме на колесах Сидни называет проблемы с душем — напор в портативном не такой сильный, поэтому мощного потока воды можно не ждать.

Ранее «Скотч» сообщал, что в пригороде Берлина семья диких кабанов украла вещи у одного из мужчин, отдыхавшего на пляже.

«Природа наносит ответный удар! Охота на диких кабанов! В желтой сумке - ноутбук мужчины, поэтому он догонял его в костюме Адама. Я потом показала фотографии мужчине, он громко смеялся и уполномочил меня обнародовать их», - пишут пользователи сети.