В России ветеранам Второй мировой подарят интимную стрижку

Пользователи сети смеются над странной инициативой российского салона красоты

Пользователи социальных сетей смеются над необычной акцией, которая стартовала в России накануне 9 мая. Ветеранам войны предлагают интимную стрижку. Условия акции: с 1 апреля — скидка 50%, с 6 по 9 мая — бесплатно. Афишу с таким объявлением выложила в соцсетях блогер Татьяна Лупова. «Как можно дедам на Парад — и без



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Ветеран Второй мировой войны

Пользователи сети смеются над странной инициативой российского салона красоты

Пользователи социальных сетей смеются над необычной акцией, которая стартовала в России накануне 9 мая. Ветеранам войны предлагают интимную стрижку. Условия акции: с 1 апреля — скидка 50%, с 6 по 9 мая — бесплатно. Афишу с таким объявлением выложила в соцсетях блогер Татьяна Лупова.

«Как можно дедам на Парад — и без интимной стрижки? Однополчане не поймут…» — комментирует блогер Валентина Быкова.

Как отмечает пресса, такая инициатива российского салона красоты вызвала возмущение даже среди ура-патриотов страны-агрессора.

Также СМИ с насмешкой отмечают, что 9 мая в Саратове планируют раздать детям съедобные ордена, устроить «дегустацию блокадного хлеба возле памятника Матросову» и переодеть детей в военную форму. На бигбордах в городах и весях необъятной страны красуются жизнерадостные ветераны. Лозунг «спасибо деду за Победу» давно стал мемом.

Джерело: Факти