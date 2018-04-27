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    Думки вголос

    Аналіз свіжих рейтингів: вибори перетворяться на парад фріків?

    Побачити Зеленського і Вакарчука в бюлетені було б дуже весело
    Мовою оригіналу Ну что, дорогие друзья, все уже успели посмеяться над рейтингом доверия среди украинских политиков, в котором лидируют Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский? А что смешного? У обоих прекрасная узнаваемость, оба популярны в народе. Ну а то, что в политике и экономике особо себя пока не проявили, так это для нас не критерий. Можно
    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • 27 Квiтня, 10:18
    • Розсилка
    Вибори-2019
    Вибори-2019

    Побачити Зеленського і Вакарчука в бюлетені було б дуже весело

    Мовою оригіналу

    Ну что, дорогие друзья, все уже успели посмеяться над рейтингом доверия среди украинских политиков, в котором лидируют Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский? А что смешного? У обоих прекрасная узнаваемость, оба популярны в народе. Ну а то, что в политике и экономике особо себя пока не проявили, так это для нас не критерий. Можно подумать у нас мало политиков, которые вообще от реальности далеки. Да что там политики – тут человек доказал, что можно Киевом управлять в реальность не возвращаясь. Так что зря смеетесь. На их фоне такие фрики на выборы идут, что не сравнить.

    Кстати, рейтинг представителей шоу-бизнеса вполне реальный. Просто процент тех, кто доверяет вовсе не означает, что эти люди проголосуют за кандидата. Так что к президентским выборам этот пьедестал отношение имеет, но косвенное. Хотя увидеть Зеленского и Вакарчука в бюллетене было бы весело. И, кстати, на парламентских у них вполне могут быть шансы пройти в Раду. Тем паче, у Зеленского и партия уже есть – «Слуга народа». Но речь не о них. Тут анекдот посмешнее появился.

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    Беглый народный депутат, мастер афер с газом, любитель лошадей и женщин, а также эксперт в подкупе коллег по парламенту и несостоявшийся звукорежиссер Олександр Онищенко собрался идти на выборы президента. О чем и заявил немецкому изданию Die Welt. Хитрющий кандидат главную «фишку» процесса просек сразу. В качестве кандидата он неприкосновенен и в тюрьму его сажать нельзя. Даже если очень хочется. А ведь хочется, кого мы тут обманываем? Но пуганая ворона куста боится – Онищенко на всякий случай говорит, что может быть кандидатом в изгнании. Ну, он прав. Кандидат в изгании это лучше, чем подсудимый на родине. Или на «Батькивщине» - державною мовою це речення що до Онищенко звучит смешнее.

    Вообще-то таких кандидатов в изгнании, для которых взнос за участие в два миллиона не вопрос, у нас может набраться много. Курченко может вообще десяток выставить, будут декларировать противоположные вещи, сливаться и расходиться, пока у нас в глазах рябить не начнет. Азаровы и Клюевы могут парами регистрироваться – тоже весело. Если в Кремль дипломаты таки довезут кокаин из Аргентины, те могут и Януковича выдвинуть смеха ради. И, вы будете смеяться, но все они какой-то процент возьмут. Здорово попортив нервы оставшимся товарищам по партии. У них же и денег на рекламу полно. Боюсь, что в такой пестрой компании Зеленский с Вакарчуком просто затеряются и будут выглядеть скучновато. Про Гриценко с Рабиновичем все забудут.

    Если все эти сбежавшие станут кандидатами в изгнании и стройными рядами пойдут в президенты, даже Кива растеряется. А вы говорите – Петя, Юля. Скукотища! Больше фриков, больше жести и безумия! И на выборы пойдем, как на праздник. Праздник в честь победы логики над здравым смыслом. А вообще пусть все идут. По два миллиона с каждого, да еще если выборы проводить каждый месяц – через пару лет уйдем в плюс. Плюс гречка, масло и красивые пакетики.

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    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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