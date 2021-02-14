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    Курьез

    В сети рассказывают о странных занятиях котов: «Любуется на себя в зеркале и думает, что он рыба»

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    В сети рассказывают о странных занятиях котов: «Любуется на себя в зеркале и думает, что он рыба»

    «Вы думали, что я котик? Попались, я же рыбка!»

    Любому хозяину палец в рот не клади, дай только порассказывать о своем любимом коте или кошечке и о том, что эти чертенята вытворяют. Бразильянка Элоиза дала повод своим твиттерским товарищам и попросила рассказать, что их пушистые негодники вытворяют эдакого.

    Люди не подвели, и раскрыли всю подкогтетную свои любимцев и их самые странные привычки!

    Бразильянка Элоиза в Твиттере предложила всем рассказать о странных занятиях своих питомцев

    Естественно, никто не мог остаться в стороне и не поделиться дурью своих питомцев!

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    В сети рассказывают о странных занятиях котов: «Любуется на себя в зеркале и думает, что он рыба»
    В сети рассказывают о странных занятиях котов: «Любуется на себя в зеркале и думает, что он рыба»
    В сети рассказывают о странных занятиях котов: «Любуется на себя в зеркале и думает, что он рыба»
    В сети рассказывают о странных занятиях котов: «Любуется на себя в зеркале и думает, что он рыба»
    В сети рассказывают о странных занятиях котов: «Любуется на себя в зеркале и думает, что он рыба»
    В сети рассказывают о странных занятиях котов: «Любуется на себя в зеркале и думает, что он рыба»
    В сети рассказывают о странных занятиях котов: «Любуется на себя в зеркале и думает, что он рыба»
    В сети рассказывают о странных занятиях котов: «Любуется на себя в зеркале и думает, что он рыба»
    В сети рассказывают о странных занятиях котов: «Любуется на себя в зеркале и думает, что он рыба»
    В сети рассказывают о странных занятиях котов: «Любуется на себя в зеркале и думает, что он рыба»
    В сети рассказывают о странных занятиях котов: «Любуется на себя в зеркале и думает, что он рыба»
    В сети рассказывают о странных занятиях котов: «Любуется на себя в зеркале и думает, что он рыба»
    В сети рассказывают о странных занятиях котов: «Любуется на себя в зеркале и думает, что он рыба»
    В сети рассказывают о странных занятиях котов: «Любуется на себя в зеркале и думает, что он рыба»

    Ранее «Скотч» сообщал, что японец фотографирует бродячих котов, чья жизнь — неподдельный драйв.

    Эти красавцы, судя по всему, отлично себя чувствуют и берут от жизни все, превращая каждый кадр со своим присутствием в обложку самого крутого альбома года.

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    Теги: кот курьез
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