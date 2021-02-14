В сети рассказывают о странных занятиях котов: «Любуется на себя в зеркале и думает, что он рыба»
«Вы думали, что я котик? Попались, я же рыбка!»
Любому хозяину палец в рот не клади, дай только порассказывать о своем любимом коте или кошечке и о том, что эти чертенята вытворяют. Бразильянка Элоиза дала повод своим твиттерским товарищам и попросила рассказать, что их пушистые негодники вытворяют эдакого.
Люди не подвели, и раскрыли всю подкогтетную свои любимцев и их самые странные привычки!
Бразильянка Элоиза в Твиттере предложила всем рассказать о странных занятиях своих питомцев
Естественно, никто не мог остаться в стороне и не поделиться дурью своих питомцев!
Ранее «Скотч» сообщал, что японец фотографирует бродячих котов, чья жизнь — неподдельный драйв.
Эти красавцы, судя по всему, отлично себя чувствуют и берут от жизни все, превращая каждый кадр со своим присутствием в обложку самого крутого альбома года.