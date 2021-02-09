Японец фотографирует бродячих котов, чья жизнь — неподдельный драйв

Время для брутальных кис

Сразу предупреждаем — в этой серии снимков нет милых пушистиков, которые ничего, кроме благоговейного аханья в свой адрес не слышали. Время для брутальных кис! Японский фотограф с очаровательным именем Nyankichi Rojiupa, известный в интернете под ником nyankichi5656, следит за жизнью бродячих котов своего города.

Эти красавцы, судя по всему, отлично себя чувствуют и берут от жизни все, превращая каждый кадр со своим присутствием в обложку самого крутого альбома года.

Ранее «Скотч» показывал, когда люди не смогли вовремя остановиться в обработке фото, и их настиг провал.

«Сглаживания много не бывает», «Из одной рекламы отбеливания», «Колени для слабаков», «Зеркало выдает текстуру кожи, которую тщательно пытались скрыть», «Обработка вышла на новый уровень», «Из-за обработки кажется, что на скулах растут рога», - комментируют фото пользователи сети.