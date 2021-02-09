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    Курьез

    Японец фотографирует бродячих котов, чья жизнь — неподдельный драйв

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    Японец фотографирует бродячих котов, чья жизнь — неподдельный драйв

    Время для брутальных кис

    Сразу предупреждаем — в этой серии снимков нет милых пушистиков, которые ничего, кроме благоговейного аханья в свой адрес не слышали. Время для брутальных кис! Японский фотограф с очаровательным именем Nyankichi Rojiupa, известный в интернете под ником nyankichi5656, следит за жизнью бродячих котов своего города.

    Эти красавцы, судя по всему, отлично себя чувствуют и берут от жизни все, превращая каждый кадр со своим присутствием в обложку самого крутого альбома года.

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    Японец фотографирует бродячих котов, чья жизнь — неподдельный драйв
    Японец фотографирует бродячих котов, чья жизнь — неподдельный драйв
    Японец фотографирует бродячих котов, чья жизнь — неподдельный драйв
    Японец фотографирует бродячих котов, чья жизнь — неподдельный драйв
    Японец фотографирует бродячих котов, чья жизнь — неподдельный драйв
    Японец фотографирует бродячих котов, чья жизнь — неподдельный драйв
    Японец фотографирует бродячих котов, чья жизнь — неподдельный драйв
    Японец фотографирует бродячих котов, чья жизнь — неподдельный драйв
    Японец фотографирует бродячих котов, чья жизнь — неподдельный драйв
    Японец фотографирует бродячих котов, чья жизнь — неподдельный драйв
    Японец фотографирует бродячих котов, чья жизнь — неподдельный драйв
    Японец фотографирует бродячих котов, чья жизнь — неподдельный драйв
    Японец фотографирует бродячих котов, чья жизнь — неподдельный драйв
    Японец фотографирует бродячих котов, чья жизнь — неподдельный драйв
    Японец фотографирует бродячих котов, чья жизнь — неподдельный драйв
    Японец фотографирует бродячих котов, чья жизнь — неподдельный драйв
    Японец фотографирует бродячих котов, чья жизнь — неподдельный драйв
    Японец фотографирует бродячих котов, чья жизнь — неподдельный драйв
    Японец фотографирует бродячих котов, чья жизнь — неподдельный драйв
    Японец фотографирует бродячих котов, чья жизнь — неподдельный драйв
    Японец фотографирует бродячих котов, чья жизнь — неподдельный драйв
    Японец фотографирует бродячих котов, чья жизнь — неподдельный драйв
    Японец фотографирует бродячих котов, чья жизнь — неподдельный драйв
    Японец фотографирует бродячих котов, чья жизнь — неподдельный драйв
    Японец фотографирует бродячих котов, чья жизнь — неподдельный драйв
    Японец фотографирует бродячих котов, чья жизнь — неподдельный драйв
    Японец фотографирует бродячих котов, чья жизнь — неподдельный драйв
    Японец фотографирует бродячих котов, чья жизнь — неподдельный драйв
    Японец фотографирует бродячих котов, чья жизнь — неподдельный драйв
    Японец фотографирует бродячих котов, чья жизнь — неподдельный драйв

    Ранее «Скотч» показывал, когда люди не смогли вовремя остановиться в обработке фото, и их настиг провал.

    «Сглаживания много не бывает», «Из одной рекламы отбеливания», «Колени для слабаков», «Зеркало выдает текстуру кожи, которую тщательно пытались скрыть», «Обработка вышла на новый уровень», «Из-за обработки кажется, что на скулах растут рога», - комментируют фото пользователи сети.

     Читайте также: Нарочно не подстроишь. Курьезные фотографии, которые были сделаны в нужном месте в нужное время
    Теги: фотография кот курьез
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