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    Вареники в ушах и ожерелье из палок: Украинская блогерша пародирует fashion-образы (фото)

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    Катя уже 17 лет работает на ювелирном рынке и хорошо знает изнутри весь технологический процесс создания изделий - Вареники в ушах и ожерелье из палок: Украинская блогерша пародирует fashion-образы (фото)

    Катя уже 17 лет работает на ювелирном рынке и хорошо знает изнутри весь технологический процесс создания изделий

    Фото: letitbejewelry

    Идея девушки заключается в том, чтобы показать, как можно легко сделать «шедевры» высокой моды из подручных средств

    Блогерша из Киева делает пародии на брендовые и дорогие украшения и весело подписывает свои фото. Свои фэшн-шедевры женщина публикует на странице в Instagram.

    Идея ее страницы заключается в том, чтобы обратить внимание потребителя на соотношение «цена-дизайн-качество» и показать, как можно легко и креативно сделать так называемые «шедевры» высокой моды из подручных средств, пищи и даже мусора.

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    Вареники в ушах и ожерелье из палок: Украинская блогерша пародирует fashion-образы (фото)
    Вареники в ушах и ожерелье из палок: Украинская блогерша пародирует fashion-образы (фото)
    Вареники в ушах и ожерелье из палок: Украинская блогерша пародирует fashion-образы (фото)
    Вареники в ушах и ожерелье из палок: Украинская блогерша пародирует fashion-образы (фото)
    Вареники в ушах и ожерелье из палок: Украинская блогерша пародирует fashion-образы (фото)
    Вареники в ушах и ожерелье из палок: Украинская блогерша пародирует fashion-образы (фото)
    Вареники в ушах и ожерелье из палок: Украинская блогерша пародирует fashion-образы (фото)
    Вареники в ушах и ожерелье из палок: Украинская блогерша пародирует fashion-образы (фото)
    Вареники в ушах и ожерелье из палок: Украинская блогерша пародирует fashion-образы (фото)
    Вареники в ушах и ожерелье из палок: Украинская блогерша пародирует fashion-образы (фото)

    Катя уже 17 лет работает на ювелирном рынке и хорошо знает изнутри весь технологический процесс создания изделий, что дает ей возможность тонко шутить «своим ювелирным» языком, призывая мастеров держать высокий уровень качества. Вирусные посты Екатерины в Instagram набирают много лайков буквально за несколько минут.

    Ранее «Скотч» сообщал, что тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей.

    Таксисты выращивают овощи на крышах и капотах 300 автомобилей, обеспечивая себя пищей и дополнительным доходом. Они высаживают семена и ростки перца чили, баклажанов, огурцов, базилика и других овощей в почву, содержащуюся в черной плотной пленке, укрепленной бамбуковыми шестами.

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    Теги: фотография шутки курьез
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    Вареники в ушах и ожерелье из палок: Украинская блогерша пародирует fashion-образы (фото)