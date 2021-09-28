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    Тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей (фото)

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    Тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей (фото)

    Таксисты выращивают овощи на крышах и капотах 300 автомобилей, обеспечивая себя пищей и дополнительным доходом

    Из-за пандемии коронавируса спрос на такси в Таиланде значительно снизился, и тысячи водителей остались без работы. Чтобы избежать кризиса водители такси из компании Ratchapruek превратили свои автомобили в мини-огороды и стали выращивать в них свежие овощи и зелень.

    «Наши такси стали простым металлом, в котором не было никакого смысла. Поэтому мы посовещались друг с другом и решили сделать на них огороды с овощами для еды и продажи», — сказал Тапакорн Асавалерткул, бизнес-консультант компании Ratchapruek.

    Таксисты выращивают овощи на крышах и капотах 300 автомобилей, обеспечивая себя пищей и дополнительным доходом. Они высаживают семена и ростки перца чили, баклажанов, огурцов, базилика и других овощей в почву, содержащуюся в черной плотной пленке, укрепленной бамбуковыми шестами, пишет Reuters.

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    Тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей (фото)
    Тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей (фото)
    Тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей (фото)

    У мини-огородов есть еще одна важная функция — они являются сообщением правительству Таиланда.

    «В определенной степени огороды помогли нам снизить стресс, но они — лишь временное решение проблем. Правительство также должно что-то сделать, чтобы помочь нам», — говорит Камолпорн Буннитийонг, администратор компании Ratchapruek.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 20-летння Анна Тринчер увеличила губы. В третий раз.

    «Они так натурально выглядят, что ни один визажист не может догадаться, что у меня накачанные губы», — поделилась Анна.

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    Теги: курьез
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    Тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей (фото)