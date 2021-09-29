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    Эти отцы умеют проявлять любовь самыми невообразимыми способами. Подборка трогательных фото

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    Эти отцы умеют проявлять любовь самыми невообразимыми способами. Подборка трогательных фото

    Семейные кадры, которые заставляют испытывать бесконечное умиление

    Быть папой – это не менее сложная и ответственная задача, чем быть мамой, и радует, что многие отцы подходят к родительству со всей душой! Заботливые отцы готовы делать для своих детей самые трогательные вещи, искренне радуясь значимым моментам отцовства.

    Папы смело красят ногти, украшают комнату, работают с детьми на руках и даже проводят мастер-классы для других отцов. Нам остается только смотреть на эти семейные кадры и испытывать бесконечное умиление!

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    на весь екран згорнути
    Сделал дочке маникюр
    Снимаем видео для канала моего сына, у которого 8 подписчиков
    Сходили вместе поужинать
    Делать что-то вместе и видеть радость на его лице — бесценно!
    Вместе с дочкой проводим мастер-классы для отцов
    Сегодня дочке исполняется 5 лет. Она любит космос, так что мы запускаем ракеты!
    Работа из дома, когда у тебя ребёнок
    Отвёл дочку на её первое в жизни занятие по танцам
    Оказывается, мы одинаково спим
    Сегодня дочка возвращается домой, украсил для неё комнату
    Лучшая часть лета ушла на то, чтобы сделать эту кровать в стиле «Звёздных войн»
    Дочке нравится чинить машину — никогда не говорю ей, что это «не для девочек»
    Отправились на прогулку в горы

    Ранее «Скотч» сообщал, что тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей.

    Таксисты выращивают овощи на крышах и капотах 300 автомобилей, обеспечивая себя пищей и дополнительным доходом. Они высаживают семена и ростки перца чили, баклажанов, огурцов, базилика и других овощей в почву, содержащуюся в черной плотной пленке, укрепленной бамбуковыми шестами.

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    Теги: семья шутки курьез
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    Эти отцы умеют проявлять любовь самыми невообразимыми способами. Подборка трогательных фото