Эти отцы умеют проявлять любовь самыми невообразимыми способами. Подборка трогательных фото

Семейные кадры, которые заставляют испытывать бесконечное умиление

Быть папой – это не менее сложная и ответственная задача, чем быть мамой, и радует, что многие отцы подходят к родительству со всей душой! Заботливые отцы готовы делать для своих детей самые трогательные вещи, искренне радуясь значимым моментам отцовства.

Папы смело красят ногти, украшают комнату, работают с детьми на руках и даже проводят мастер-классы для других отцов. Нам остается только смотреть на эти семейные кадры и испытывать бесконечное умиление!

Ранее «Скотч» сообщал, что тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей.

Таксисты выращивают овощи на крышах и капотах 300 автомобилей, обеспечивая себя пищей и дополнительным доходом. Они высаживают семена и ростки перца чили, баклажанов, огурцов, базилика и других овощей в почву, содержащуюся в черной плотной пленке, укрепленной бамбуковыми шестами.