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    Мальчик, который смешно пародирует своего дядю-модель, прославился в сети. Курьезные фото

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    Мальчик, который смешно пародирует своего дядю-модель, прославился в сети. Курьезные фото

    Умение позировать у мальчика в крови

    Кажется, в некоторых семьях харизматичность и умение позировать передаются по наследству. Это доказывают модель Аристотель Политес и его племянник Оги. Пока Аристотель умело принимает различные позы и играет мышцами, над ним хихикает Оги и показывает, как те же самые фотографии будут выглядеть с малышом в главной роли. Признаем, хорошо получается и у дяди, и у племянника!

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    Мальчик, который смешно пародирует своего дядю-модель, прославился в сети. Курьезные фото
    Мальчик, который смешно пародирует своего дядю-модель, прославился в сети. Курьезные фото
    Мальчик, который смешно пародирует своего дядю-модель, прославился в сети. Курьезные фото
    Мальчик, который смешно пародирует своего дядю-модель, прославился в сети. Курьезные фото
    Мальчик, который смешно пародирует своего дядю-модель, прославился в сети. Курьезные фото
    Мальчик, который смешно пародирует своего дядю-модель, прославился в сети. Курьезные фото
    Мальчик, который смешно пародирует своего дядю-модель, прославился в сети. Курьезные фото
    Мальчик, который смешно пародирует своего дядю-модель, прославился в сети. Курьезные фото
    Мальчик, который смешно пародирует своего дядю-модель, прославился в сети. Курьезные фото
    Мальчик, который смешно пародирует своего дядю-модель, прославился в сети. Курьезные фото
    Мальчик, который смешно пародирует своего дядю-модель, прославился в сети. Курьезные фото
    Мальчик, который смешно пародирует своего дядю-модель, прославился в сети. Курьезные фото
    Мальчик, который смешно пародирует своего дядю-модель, прославился в сети. Курьезные фото
    Мальчик, который смешно пародирует своего дядю-модель, прославился в сети. Курьезные фото
    Мальчик, который смешно пародирует своего дядю-модель, прославился в сети. Курьезные фото
    Мальчик, который смешно пародирует своего дядю-модель, прославился в сети. Курьезные фото
    Мальчик, который смешно пародирует своего дядю-модель, прославился в сети. Курьезные фото
    Мальчик, который смешно пародирует своего дядю-модель, прославился в сети. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей.

    Таксисты выращивают овощи на крышах и капотах 300 автомобилей, обеспечивая себя пищей и дополнительным доходом. Они высаживают семена и ростки перца чили, баклажанов, огурцов, базилика и других овощей в почву, содержащуюся в черной плотной пленке, укрепленной бамбуковыми шестами.

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    Теги: шутки курьез
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    Мальчик, который смешно пародирует своего дядю-модель, прославился в сети. Курьезные фото