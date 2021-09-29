Мальчик, который смешно пародирует своего дядю-модель, прославился в сети. Курьезные фото

Умение позировать у мальчика в крови

Кажется, в некоторых семьях харизматичность и умение позировать передаются по наследству. Это доказывают модель Аристотель Политес и его племянник Оги. Пока Аристотель умело принимает различные позы и играет мышцами, над ним хихикает Оги и показывает, как те же самые фотографии будут выглядеть с малышом в главной роли. Признаем, хорошо получается и у дяди, и у племянника!

Ранее «Скотч» сообщал, что тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей.

Таксисты выращивают овощи на крышах и капотах 300 автомобилей, обеспечивая себя пищей и дополнительным доходом. Они высаживают семена и ростки перца чили, баклажанов, огурцов, базилика и других овощей в почву, содержащуюся в черной плотной пленке, укрепленной бамбуковыми шестами.