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    Вот к чему приводят забывчивость и невнимательность. Подборка курьезных фото

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    Вот к чему приводят забывчивость и невнимательность. Подборка курьезных фото

    Примеры вопиющий забывчивости

    Несколько лет назад в воздухе всерьез витала идея создания прикладного искусственного интеллекта, который будет в каждом гаджете. Не общих виртуальных помощников, как Сири или Алиса, а именно персональных маленьких помощничков.

    Чтобы все за человека делали – на почту отвечали, маршрут составляли, пиццу заказывали. И тогда можно вообще перестать пользоваться мозгом и жить беззаботно. Увы, ничего не было создано, а некоторые всерьез решили, что наоборот, и вот к чему это привело.

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    на весь екран згорнути
    “Заехав на автоматическую мойку, открыла случайно заднее окно и забыла его закрыть”
    “Хотел отдохнуть вечером, поставил бутылку шампанского в морозилку и забыл про неё”
    “Забыл в морозилке свой Red Bull”
    Классика. Надо быть внимательнее при выходе из дома.
    Пластмассовая емкость была очень похожа на стеклянную, вот я и перепутала
    Не забывайте затягивать масляный фильтр, если сами будете менять масло
    Незакрытая крышка блендера – путь к суете и огорчениям
    “Забыл налить в хлебопечку воду. В итоге 5 часов потрачены впустую, а запах на кухне такой, что находится там сложно”
    “Открыла кран, набрать ванну, и позабыла про нее на 6 часов. Выходной насмарку.”
    “Это мой бургер. Без котлеты. Её просто забыли положить.”
    Еще один вопиющий пример забывчивости.
    Отправиться за тридевять земель ради фотосъемки с дрона и забыть дома его аккумулятор
    “Батя забыл, что готовил бургеры”

    Ранее «Скотч» сообщал, что Владимир и Елена Зеленские трогательно поцеловались во время концерта.

    Новый выход президентской четы вызвал шквал обсуждения. Все потому, что пара, которая никогда не демонстрирует чувства на публике, в конце концов проявила нежность и любовь друг к другу.

    Произошло это на праздничном концерте в национальном дворце искусств «Украина».

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    Теги: шутки курьез
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    Вот к чему приводят забывчивость и невнимательность. Подборка курьезных фото