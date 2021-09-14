Вот к чему приводят забывчивость и невнимательность. Подборка курьезных фото

Примеры вопиющий забывчивости

Несколько лет назад в воздухе всерьез витала идея создания прикладного искусственного интеллекта, который будет в каждом гаджете. Не общих виртуальных помощников, как Сири или Алиса, а именно персональных маленьких помощничков.

Чтобы все за человека делали – на почту отвечали, маршрут составляли, пиццу заказывали. И тогда можно вообще перестать пользоваться мозгом и жить беззаботно. Увы, ничего не было создано, а некоторые всерьез решили, что наоборот, и вот к чему это привело.

Ранее «Скотч» сообщал, что Владимир и Елена Зеленские трогательно поцеловались во время концерта.

Новый выход президентской четы вызвал шквал обсуждения. Все потому, что пара, которая никогда не демонстрирует чувства на публике, в конце концов проявила нежность и любовь друг к другу.

Произошло это на праздничном концерте в национальном дворце искусств «Украина».