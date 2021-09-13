  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Подборка курьезных фото из серии «показалось», которые одурачат любого

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Подборка курьезных фото из серии «показалось», которые одурачат любого

    Лучшие публикации из сообщества собрали в нашем материале

    На просторах всемирной паутины легко найти огромное количество фотографий, которые можно приравнять к оптическим иллюзиям, настолько они непонятные и смущающие. А изображения из сабреддита «Вводящие в заблуждение заголовки» способны буквально сломать любому человеку мозг, так как они явно не помогают понять, что же на самом деле творится на снимке.

    Лучшие публикации из сообщества собрали в нашем материале, уверены они поднимут вам настроение.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Редкий мадагаскарский паук.
    Сломанный стул.
    Музыкальные ноты.
    Парень с шикарной прической.
    м
    Идеальное яйцо.
    Жареная курочка.
    Шериф привел ребенка на работу.
    Мой блестящий синий свадебный шар, застрявший в дереве.
    Одеяло на диване.
    Олененок отдыхает на стуле.
    Яркие сандалии.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Билык и Дикусар снова сошлись на паркете «Танцев со звездами».

    Аккомпанировал Ирине на пианино лично ее бывший возлюбленный Дмитрий Коляденко. Еще одной изюминкой номера стало участие в нем Дмитрия Дикусара, еще одного бывшего возлюбленного певицы.

    Дмитрий Дикусар неожиданно не только танцевал вместе с Ириной Билык во время этого чувственного номера, но и пел: он выполнил второй куплет песни.

    Читайте также: Выпили, поплакали. Melovin рассказал, как признался родителям в бисексуальности
    Теги: шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Подборка курьезных фото из серии «показалось», которые одурачат любого