Подборка курьезных фото из серии «показалось», которые одурачат любого

Лучшие публикации из сообщества собрали в нашем материале

На просторах всемирной паутины легко найти огромное количество фотографий, которые можно приравнять к оптическим иллюзиям, настолько они непонятные и смущающие. А изображения из сабреддита «Вводящие в заблуждение заголовки» способны буквально сломать любому человеку мозг, так как они явно не помогают понять, что же на самом деле творится на снимке.

Лучшие публикации из сообщества собрали в нашем материале, уверены они поднимут вам настроение.

Ранее «Скотч» сообщал, что Билык и Дикусар снова сошлись на паркете «Танцев со звездами».

Аккомпанировал Ирине на пианино лично ее бывший возлюбленный Дмитрий Коляденко. Еще одной изюминкой номера стало участие в нем Дмитрия Дикусара, еще одного бывшего возлюбленного певицы.

Дмитрий Дикусар неожиданно не только танцевал вместе с Ириной Билык во время этого чувственного номера, но и пел: он выполнил второй куплет песни.