  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Владимир и Елена Зеленские трогательно поцеловались во время концерта (видео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Владимир и Елена Зеленские - Владимир и Елена Зеленские трогательно поцеловались во время концерта (видео)
    Владимир и Елена Зеленские

    Первая пара страны показали свои чувства на публичном мероприятии

    11 сентября, состоялись праздничные мероприятия к 30-летию Национального олимпийского комитета. Во дворце «Украина» устроили концерт, на котором появились Владимир и Елена Зеленские. Видео их поцелуя стало вирусным в сети.

    Новый выход президентской четы вызвал шквал обсуждения. Все потому, что пара, которая никогда не демонстрирует чувства на публике, в конце концов проявила нежность и любовь друг к другу. Произошло это на праздничном концерте в национальном дворце искусств «Украина».

    Когда в зале заиграла песня Kiss Me, камеры направили на Владимира и Елену Зеленских. На огромном экране на сцене их показали в рамке в форме сердца. Не долго думая, президент взял ситуацию в свои руки и поцеловал жену. Инициатором второго романтического поцелуя стала первая леди.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от

    Теги: курьез первая леди
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Владимир и Елена Зеленские трогательно поцеловались во время концерта (видео)