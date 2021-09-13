Владимир и Елена Зеленские трогательно поцеловались во время концерта (видео)

Первая пара страны показали свои чувства на публичном мероприятии

11 сентября, состоялись праздничные мероприятия к 30-летию Национального олимпийского комитета. Во дворце «Украина» устроили концерт, на котором появились Владимир и Елена Зеленские. Видео их поцелуя стало вирусным в сети.

Новый выход президентской четы вызвал шквал обсуждения. Все потому, что пара, которая никогда не демонстрирует чувства на публике, в конце концов проявила нежность и любовь друг к другу. Произошло это на праздничном концерте в национальном дворце искусств «Украина».

Когда в зале заиграла песня Kiss Me, камеры направили на Владимира и Елену Зеленских. На огромном экране на сцене их показали в рамке в форме сердца. Не долго думая, президент взял ситуацию в свои руки и поцеловал жену. Инициатором второго романтического поцелуя стала первая леди.