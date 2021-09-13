Курьезные фото огромных собачищ, которые забыли, что они уже не щеночки

Даже огромные суровые собачищи никак не могут свыкнуться с новой ролью

В глазах любящих хозяев домашние питомцы даже во взрослом возрасте остаются все теми же трогательными малышами, какими они были в первые недели своей жизни. Впрочем, часто и сами любимцы в своем воображении нисколько не меняются!

Даже огромные суровые собачищи никак не могут свыкнуться с новой ролью и кажутся себе маленькими щенятками. Давайте посмотрим на их детские привычки, которые вызывают теперь не только умиление, но и смех!

«Просыпайся, хозяин! Тебе что, сложно встать?», «Когда все еще помнишь, как тебя носили в теплой кофточке», «Он мог бы отлично дотянуться до стола, просто стоя на полу…», «По-прежнему любит, когда его берут на ручки! Хотя сделать это теперь в 20 раз сложнее», «Кто сказал, что качели нравятся только маленьким?», - шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Билык и Дикусар снова сошлись на паркете «Танцев со звездами».

Аккомпанировал Ирине на пианино лично ее бывший возлюбленный Дмитрий Коляденко. Еще одной изюминкой номера стало участие в нем Дмитрия Дикусара, еще одного бывшего возлюбленного певицы.

Дмитрий Дикусар неожиданно не только танцевал вместе с Ириной Билык во время этого чувственного номера, но и пел: он выполнил второй куплет песни.