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    Курьезные фото огромных собачищ, которые забыли, что они уже не щеночки

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    Курьезные фото огромных собачищ, которые забыли, что они уже не щеночки

    Даже огромные суровые собачищи никак не могут свыкнуться с новой ролью

    В глазах любящих хозяев домашние питомцы даже во взрослом возрасте остаются все теми же трогательными малышами, какими они были в первые недели своей жизни. Впрочем, часто и сами любимцы в своем воображении нисколько не меняются!

    Даже огромные суровые собачищи никак не могут свыкнуться с новой ролью и кажутся себе маленькими щенятками. Давайте посмотрим на их детские привычки, которые вызывают теперь не только умиление, но и смех!

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    Курьезные фото огромных собачищ, которые забыли, что они уже не щеночки
    Курьезные фото огромных собачищ, которые забыли, что они уже не щеночки
    Курьезные фото огромных собачищ, которые забыли, что они уже не щеночки
    Курьезные фото огромных собачищ, которые забыли, что они уже не щеночки
    Курьезные фото огромных собачищ, которые забыли, что они уже не щеночки
    Курьезные фото огромных собачищ, которые забыли, что они уже не щеночки
    Курьезные фото огромных собачищ, которые забыли, что они уже не щеночки
    Курьезные фото огромных собачищ, которые забыли, что они уже не щеночки
    Курьезные фото огромных собачищ, которые забыли, что они уже не щеночки
    Курьезные фото огромных собачищ, которые забыли, что они уже не щеночки
    Курьезные фото огромных собачищ, которые забыли, что они уже не щеночки
    Курьезные фото огромных собачищ, которые забыли, что они уже не щеночки
    Курьезные фото огромных собачищ, которые забыли, что они уже не щеночки
    Курьезные фото огромных собачищ, которые забыли, что они уже не щеночки
    Курьезные фото огромных собачищ, которые забыли, что они уже не щеночки

    «Просыпайся, хозяин! Тебе что, сложно встать?», «Когда все еще помнишь, как тебя носили в теплой кофточке», «Он мог бы отлично дотянуться до стола, просто стоя на полу…», «По-прежнему любит, когда его берут на ручки! Хотя сделать это теперь в 20 раз сложнее», «Кто сказал, что качели нравятся только маленьким?», - шутят в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Билык и Дикусар снова сошлись на паркете «Танцев со звездами».

    Аккомпанировал Ирине на пианино лично ее бывший возлюбленный Дмитрий Коляденко. Еще одной изюминкой номера стало участие в нем Дмитрия Дикусара, еще одного бывшего возлюбленного певицы.

    Дмитрий Дикусар неожиданно не только танцевал вместе с Ириной Билык во время этого чувственного номера, но и пел: он выполнил второй куплет песни.

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    Теги: шутки курьез
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    Курьезные фото огромных собачищ, которые забыли, что они уже не щеночки