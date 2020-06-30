Все думают, что он носит костюм. Как выглядит пес по кличке Му с необычным окрасом (фото)



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Такса по кличке Му

Му постоянно отвешивают комплименты и просят хозяйку сфотографироваться с собакой

Некоторым животным природа делает прямо роскошные подарки в виде необычной внешности — так повезло и таксе по кличке Му. Пес ярко выделяется среди своих товарищей благодаря тому, что его тело выглядит так, будто оно принадлежит другой собаке. Окрас пса оказался настолько необычным, что с Му хотят сфотографироваться прохожие, а в соцсетях у него уже появилось больше 13 тысяч поклонников.

Пес по кличке Му выглядит как такса и далматин одновременно — а все благодаря своему необычному окрасу

Му живет в штате Флорида, США, вместе со своей хозяйкой Викторией Хоффман и ее парнем. По словам девушки, необычный цвет питомца не связан с болезнью — просто Му так необычно одарила природа.

Как сообщает издание DailyMail, Му постоянно отвешивают комплименты и просят хозяйку сфотографироваться с собакой. Многие считают, что на нем такая одежда, и удивляются, когда узнают, что это на самом деле его природная расцветка.

По словам хозяйки, у пса не только яркая внешность, но и не менее интересная личность. Пес хранит все игрушки в одном месте, обожает миндаль и арбуз и никогда не дает Виктории заскучать.

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