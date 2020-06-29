Ламы в шляпах и бабочках стали гостями на свадьбе вместо людей (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В 2011 году опекуншам лам и альпака пришла в голову идея предложить зверей в качестве гостей на свадьбу

Актуальную услугу для молодоженов запустила американская некоммерческая организация «Mtn Peaks Therapy Llamas & Alpacas». Лама и альпака в нарядных костюмах жениха и невесты придут к вам на торжество и украсят ваши свадебные фотографии. Правда, услуга «Свадебные ламы» работает пока только в Вашингтоне, Портленде и Ванкувере. А интернет-пользователи уже окрестили новую моду идеальной услугой для социопатов — не хочешь приглашать на свадьбу людей, пригласи лам! Некоторые так и делают.

В центре живет пять лам и пять альпака, о которых заботятся Лори Грегори и ее дочь Шеннон Джой. Животные с 2007 года работают терапевтами: приходят в гости к детям с особенностям развития, а также к пожилым и слепым людям. Считается, что ламы обладают способностью снимать тревогу, помогают успокаиваться и улучшают самочувствие больных.

В 2011 году опекуншам лам и альпака пришла в голову идея предложить зверей в качестве гостей на свадьбу, чтобы на вырученные деньги содержать центр и продолжать заниматься терапией. Первая свадьба прошла успешно, но потом все затихло. А в 2016 году для «свадебных лам» завели аккаунт в Инстаграм, и животные прославились на весь мир. В прошлом году ламы побывали на 11 торжествах, а в 2017 году в центр поступили уже десятки заявок, хотя свадебный сезон еще даже не начался.

Обычно молодожены приглашают на свадьбу сразу двух животных: ламу Роджо в костюме жениха и альпака Наполеона в фате и платье невесты, иногда к ним присоединяется лама Смоки. Цена на услугу «Свадебные ламы» начинается от 300 долларов. Все вырученные средства идут на содержания центра, в котором живут и работают ламы-терапевты.