Влюбленный в обогреватель кот-толстячок умилил соцсети (фото)



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Судя по фотографиям, нынешней зимой котейка отдал свое сердце и любовь этому электрическому обогревателю

Аномальные холода в Японии и почти во всем Северном полушарии этой зимой заставили все живые создания отчаянно искать тепла. 9-летний пухленький котик по кличке Бусао, кажется, нашел свой способ пережить эту зиму и влюбился в обогреватель.

«В Японии очень холодно сейчас. Все, чего хочет мой кот, — это согреться еще больше», — говорит владелец теплолюбивого кота Рюдзи Танн. Несколько лет назад он подобрал бездомного котенка на улице, и тот в своей жизни, видимо, пережил столько холодных ночей, что теперь просто боготворит любой источник тепла. Японец ведет Instagram, где рассказывает о жизни своего любимца.

Судя по фотографиям, нынешней зимой котейка отдал свое сердце и любовь этому электрическому обогревателю. Хозяевам даже пришлось перенести лежанку кота-толстячка поближе к теплу, чтобы они совсем не расставались. В комментариях часто пишут: «Ах, если бы люди могли таким же образом переживать холодные зимы!» А некоторые пользователи даже объявили котика Бусао своим тотемным животным, поскольку тоже работают и спят в обнимку с обогревателем.

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