Вылизывает ее как своего котенка. Дружба кошки и крысы восхитила сеть (видео)

Три года назад Пруденс подобрали с улицы и Полин взяла ее из приюта

Крысу мужского пола, которой позже дали кличку Купер, вместе с его сородичами продавали в Нью-Йоркском зоомагазине исключительно на корм змеям.

Купер и другие крысы из этой клетки считались принадлежащими к декоративной породе дамбо, но уши у них были вполне обычными (у дамбо крыс уши крупные), а шерсть была обычного рыжеватого окраса как у диких крыс-пасюков. Поэтому в качестве домашних питомцев этих крыс в зоомагазине почти никто не покупал.

Когда в этот магазин пришла 55-летняя Полин Морин и увидела табличку на клетке с крысами «На корм змеям», ей стало очень жалко грызунов. Не долго думая, Морин купила в зоомагазине всю клетку с этими крысами и принесла их домой.

А потом одна крыса выбралась из клетки и пошла гулять по дивану. В этот момент крысой заинтересовалась кошка Полин по кличке Пруденс.

Три года назад Пруденс подобрали с улицы и Полин взяла ее из приюта. Пруденс возможно ранее была знакома с крысами, однако при виде этой крысы она не высказала никакой агрессии, а после и вовсе подошла, легла рядом и начала вылизывать крысу словно та была ее котенком.

Теперь они близкие друзья. Полин дала крысе кличку Купер и Пруденс и Купер проводят вместе много времени.

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