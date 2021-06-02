Сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму

Предложение звезда отклонила безоговорочно

Продюсер Юрий Никитин, рассказал что за интим с певицей и эротической моделью Дашей Астафьевой «заказчик» был готов выложить солидную сумму в американской валюте. Об этом он рассказал в интервью изданию «Гордон».

По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

«Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин.

За интим-услуги предлагались разные суммы, а певица и модель журнала Playboy Даша Астафьева была «большим соблазном». Поскольку получив титул Playmate of the Month юбилейного выпуска американского журнала, стала «суперзвездой мирового масштаба» и «суперселебрити».

Также продюсер добавил, что точные суммы, предлагаемые певице, не помнит, но речь шла о 50-100 тысяч долларов.

Ранее «Скотч» сообщал, что в сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей.

Павел и Дарья познакомились еще в студенческие времена, когда будущий миллиардер учился на филологическом факультете, а активная и энергичная девушка была редактором газеты «Студень».

Сейчас Дарья якобы живет с сыном и дочкой в Барселоне, что указано и в ее соцсетях, которые разыскали пользователи.