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    Сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму

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    Певица Даша Астафьева - Сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму
    Певица Даша Астафьева
    instagram.com/da_astafieva/

    Предложение звезда отклонила безоговорочно

    Продюсер Юрий Никитин, рассказал что за интим с певицей и эротической моделью Дашей Астафьевой «заказчик» был готов выложить солидную сумму в американской валюте. Об этом он рассказал в интервью изданию «Гордон».

    По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

    «Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин.

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    Сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму
    Сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму
    Сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму
    Сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму
    Сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму
    Сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму
    instagram.com/da_astafieva/

    За интим-услуги предлагались разные суммы, а певица и модель журнала Playboy Даша Астафьева была «большим соблазном». Поскольку получив титул Playmate of the Month юбилейного выпуска американского журнала, стала «суперзвездой мирового масштаба» и «суперселебрити».

    Также продюсер добавил, что точные суммы, предлагаемые певице, не помнит, но речь шла о 50-100 тысяч долларов.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей.

    Павел и Дарья познакомились еще в студенческие времена, когда будущий миллиардер учился на филологическом факультете, а активная и энергичная девушка была редактором газеты «Студень».

    Сейчас Дарья якобы живет с сыном и дочкой в Барселоне, что указано и в ее соцсетях, которые разыскали пользователи.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму