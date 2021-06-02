Портреты домашних питомцев, которые идеально раскрывают их характер раскрыт. Курьезные фото

«Улыбка передана предельно точно! Вот это мастерство рисунка!»

Художник всегда немного льстит заказчику портрета, традиция такая. Да и те стараются казаться лучше, чем есть в реальности. А вот как быть, если написать нужно портрет не человека, а его любимой зверушки?

Как отразить богатый внутренний мир пушистика? Задача сложнее, чем кажется, но у нас есть отличные примеры, как с ней справились другие мастера кисти и мольберта!

«Улыбка передана предельно точно! Вот это мастерство рисунка!», «Котик Артур тут выглядит таким солидным, не то, что в жизни», «Сложно было нарисовать этого песеля более эффектно», «Практически фотопортрет! Очень узнаваемая физиономия!», - шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что в сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей.

Павел и Дарья познакомились еще в студенческие времена, когда будущий миллиардер учился на филологическом факультете, а активная и энергичная девушка была редактором газеты «Студень».

Сейчас Дарья якобы живет с сыном и дочкой в Барселоне, что указано и в ее соцсетях, которые разыскали пользователи.