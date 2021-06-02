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    Портреты домашних питомцев, которые идеально раскрывают их характер раскрыт. Курьезные фото

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    Портреты домашних питомцев, которые идеально раскрывают их характер раскрыт. Курьезные фото

    «Улыбка передана предельно точно! Вот это мастерство рисунка!»

    Художник всегда немного льстит заказчику портрета, традиция такая. Да и те стараются казаться лучше, чем есть в реальности. А вот как быть, если написать нужно портрет не человека, а его любимой зверушки?

    Как отразить богатый внутренний мир пушистика? Задача сложнее, чем кажется, но у нас есть отличные примеры, как с ней справились другие мастера кисти и мольберта!

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    Портреты домашних питомцев, которые идеально раскрывают их характер раскрыт. Курьезные фото
    Портреты домашних питомцев, которые идеально раскрывают их характер раскрыт. Курьезные фото
    Портреты домашних питомцев, которые идеально раскрывают их характер раскрыт. Курьезные фото
    Портреты домашних питомцев, которые идеально раскрывают их характер раскрыт. Курьезные фото
    Портреты домашних питомцев, которые идеально раскрывают их характер раскрыт. Курьезные фото
    Портреты домашних питомцев, которые идеально раскрывают их характер раскрыт. Курьезные фото
    Портреты домашних питомцев, которые идеально раскрывают их характер раскрыт. Курьезные фото
    Портреты домашних питомцев, которые идеально раскрывают их характер раскрыт. Курьезные фото
    Портреты домашних питомцев, которые идеально раскрывают их характер раскрыт. Курьезные фото
    Портреты домашних питомцев, которые идеально раскрывают их характер раскрыт. Курьезные фото
    Портреты домашних питомцев, которые идеально раскрывают их характер раскрыт. Курьезные фото
    Портреты домашних питомцев, которые идеально раскрывают их характер раскрыт. Курьезные фото
    Портреты домашних питомцев, которые идеально раскрывают их характер раскрыт. Курьезные фото
    Портреты домашних питомцев, которые идеально раскрывают их характер раскрыт. Курьезные фото
    Портреты домашних питомцев, которые идеально раскрывают их характер раскрыт. Курьезные фото
    Портреты домашних питомцев, которые идеально раскрывают их характер раскрыт. Курьезные фото
    Портреты домашних питомцев, которые идеально раскрывают их характер раскрыт. Курьезные фото
    Портреты домашних питомцев, которые идеально раскрывают их характер раскрыт. Курьезные фото
    Портреты домашних питомцев, которые идеально раскрывают их характер раскрыт. Курьезные фото
    Портреты домашних питомцев, которые идеально раскрывают их характер раскрыт. Курьезные фото

    «Улыбка передана предельно точно! Вот это мастерство рисунка!», «Котик Артур тут выглядит таким солидным, не то, что в жизни», «Сложно было нарисовать этого песеля более эффектно», «Практически фотопортрет! Очень узнаваемая физиономия!», - шутят в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей.

    Павел и Дарья познакомились еще в студенческие времена, когда будущий миллиардер учился на филологическом факультете, а активная и энергичная девушка была редактором газеты «Студень».

    Сейчас Дарья якобы живет с сыном и дочкой в Барселоне, что указано и в ее соцсетях, которые разыскали пользователи.

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    Теги: фотография шутки курьез
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    Портреты домашних питомцев, которые идеально раскрывают их характер раскрыт. Курьезные фото