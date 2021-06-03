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    Девушка решила отомстить парню за измену и привела его в тату-салон. Что было дальше

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    Татуировщик и блогер Джейми Ло - Девушка решила отомстить парню за измену и привела его в тату-салон. Что было дальше
    Татуировщик и блогер Джейми Ло
    Кадр: @jammydodged

    Ролик набрал более 10 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков в соцсети

    Девушка нашла способ отомстить своему молодому человеку за измену и привела его в тату-салон. Об инциденте в своем TikTok-аккаунте рассказал татуировшик и блогер Джейми Ло (Jamie Lo).

    В одной из своих публикаций Ло вспомнил пару, которая пришла к нему на сеанс с желанием нанести на тела имена друг друга. По словам мастера, парень сильно нервничал перед процедурой, поскольку впервые осмелился на тату. В то же время он «был счастлив носить на себе имя любви всей своей жизни».

    @jammydodged

    I mean...go her #foryoupage #fyp #trending #irish #gay #funny #tattoo #houseoftiktok

    original sound - Jamie Lo

    По завершении работы, клиент поблагодарил Ло и вышел из студии ожидать свою возлюбленную. Однако, оставшись наедине с мастером, девушка отказалась наносить рисунок. «Изначально я хотела сделать это вместе с ним, но потом узнала, что он изменяет мне с моей лучшей подругой. Тогда я решила, что было бы здорово оставить ему напоминание об этой истории на всю жизнь», — заявила она.

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    «Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин

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    Теги: шутки курьез
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    Девушка решила отомстить парню за измену и привела его в тату-салон. Что было дальше