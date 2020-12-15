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    Курьез

    Загадка для глаз: курьезные фото, над которыми потрудилась проказница перспектива

    • Розсилка
    Загадка для глаз: курьезные фото, над которыми потрудилась проказница перспектива

    «Почему моя собака парит в воздухе?»

    Бывало ли у вас такое, что вы на секунду перестаете верить своим глазам? Готовы поспорить, что да! Иногда нашему взору предстает такая картина, что мы не сразу можем разобраться, что к чему. Но пугаться не стоит, ведь чаще всего этот обман зрения — дело рук перспективы, которая так умело сбивает нас с толку.

    Эта проказница знает свое дело и заставляет нас задержаться на снимке подольше, чтобы понять, в чем же тут дело.

    Представляем вашему внимаю 18 снимков, которые послужат хорошей разминкой для ваших глаз. Погнали!

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    «У меня болят глаза»
    Загадка для глаз: курьезные фото, над которыми потрудилась проказница перспектива
    Загадка для глаз: курьезные фото, над которыми потрудилась проказница перспектива
    Загадка для глаз: курьезные фото, над которыми потрудилась проказница перспектива
    Загадка для глаз: курьезные фото, над которыми потрудилась проказница перспектива
    Загадка для глаз: курьезные фото, над которыми потрудилась проказница перспектива
    Загадка для глаз: курьезные фото, над которыми потрудилась проказница перспектива
    Загадка для глаз: курьезные фото, над которыми потрудилась проказница перспектива
    Загадка для глаз: курьезные фото, над которыми потрудилась проказница перспектива
    Загадка для глаз: курьезные фото, над которыми потрудилась проказница перспектива
    «Мостик — хорошее упражнение для спины»
    Загадка для глаз: курьезные фото, над которыми потрудилась проказница перспектива
    Загадка для глаз: курьезные фото, над которыми потрудилась проказница перспектива
    Загадка для глаз: курьезные фото, над которыми потрудилась проказница перспектива
    Загадка для глаз: курьезные фото, над которыми потрудилась проказница перспектива
    Загадка для глаз: курьезные фото, над которыми потрудилась проказница перспектива
    Загадка для глаз: курьезные фото, над которыми потрудилась проказница перспектива

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

    Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.

     Читайте также: К этим фото стоит приглядеться. Самое интересное кроется на заднем плане
    Теги: фотография шутки курьез
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