Загадка для глаз: курьезные фото, над которыми потрудилась проказница перспектива

«Почему моя собака парит в воздухе?»

Бывало ли у вас такое, что вы на секунду перестаете верить своим глазам? Готовы поспорить, что да! Иногда нашему взору предстает такая картина, что мы не сразу можем разобраться, что к чему. Но пугаться не стоит, ведь чаще всего этот обман зрения — дело рук перспективы, которая так умело сбивает нас с толку.

Эта проказница знает свое дело и заставляет нас задержаться на снимке подольше, чтобы понять, в чем же тут дело.

Представляем вашему внимаю 18 снимков, которые послужат хорошей разминкой для ваших глаз. Погнали!

Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.