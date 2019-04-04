Иванка Трамп в обтягивающей юбке с лампасами появилась в Белом доме



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Иванка Трамп instagram.com/elestilopermanece_

Новый образ Иванки Трамп, достойный внимания

Умение составлять деловой гардероб из классических вещей с легким праздничным оттенком - то, чем мастерски владеют женщины из окружения Дональда Трампа.

Супруга президента Мелания сделала своим фирменным приемом всевозможные вариации брючных костюмов розового цвета, заставив всех забыть о «барби»-репутации этого оттенка, а дочь Иванка учит американских женщин быть ролевой моделью, не теряя при этом женственности.

На этой неделе в Белом доме состоялся прием, посвященный новому закону «Первый шаг» в рамках тюремной реформы. Его активно лоббировал супруг Иванки - Джаред Кушнер, а потому она не могла оставить торжество без внимания.

На встречу Иванка прибыла в черном топе и юбке с расклешенным подолом, украшенной ярко-красными лампасами. Дополнили образ лодочки на высоком каблуке.

Джерело: Hello!