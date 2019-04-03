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    Шоу-биз

    В стиле 90-х: Маша Ефросинина в лосинах и купальнике устроила ретро-танцы

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    Маша Ефросинина - В стиле 90-х: Маша Ефросинина в лосинах и купальнике устроила ретро-танцы
    Маша Ефросинина

    Телезвезда порадовала поклонников ярким образом

    Телеведущая Маша Ефросинина в последнее время любит постить в сети веселые видео. С чувством юмора и самоиронией у звезды, как известно, проблем нету. И это лишний раз доказывают ее видео в стиле 90-х, которое Маша опубликовала у себя в Instagram.

    Маша оделась в яркие лосины и купальник, надела наушники и с кассетным вокменом в руках потанцевала под один из хитов 90-х.

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    Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

    Зажигательный танец нашел отклик у многочисленных подписчиков телезвезды, которые засыпали Ефросинину комплиментами. 

    С таким макияжем Ефросинина размышляла о мастерстве его делать «Маша ты такая классная, позитивная, всегда поднимаешь настроение», «Женщина - Агонь», «Классно двигаетесь, очень энергичная», «Маша, как ни странно, вам идет это время», «Вы тут потрясная», - пишут восторженные пользователи соцсети. 

    Джерело: Табло ID

    знаменитости мода и красота Маша Ефросинина телеведущая
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