В стиле 90-х: Маша Ефросинина в лосинах и купальнике устроила ретро-танцы
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Розсилка
Телезвезда порадовала поклонников ярким образом
Телеведущая Маша Ефросинина в последнее время любит постить в сети веселые видео. С чувством юмора и самоиронией у звезды, как известно, проблем нету. И это лишний раз доказывают ее видео в стиле 90-х, которое Маша опубликовала у себя в Instagram.
Маша оделась в яркие лосины и купальник, надела наушники и с кассетным вокменом в руках потанцевала под один из хитов 90-х.
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Зажигательный танец нашел отклик у многочисленных подписчиков телезвезды, которые засыпали Ефросинину комплиментами.
С таким макияжем Ефросинина размышляла о мастерстве его делать «Маша ты такая классная, позитивная, всегда поднимаешь настроение», «Женщина - Агонь», «Классно двигаетесь, очень энергичная», «Маша, как ни странно, вам идет это время», «Вы тут потрясная», - пишут восторженные пользователи соцсети.
Джерело: Табло ID