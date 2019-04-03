Селин Дион прокомментировала потерю веса: Я много работаю и это неминуемо



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Селин Дион

Жизнь 51-летней певицы бьет ключом

Назначение певицы послом известного косметического бренда - продолжение начатого им курса со ставкой на, так называемых, возрастных моделей. L'Oréal Paris уже сделал рекламные кампании с 58-летней Джулианной Мур, 60-летней Энди МакДауэлл и 81-летней Джейн Фондой. Для Селин Дион этот контракт стал первым в бьюти-сфере. Дебют Селин в новом качестве состоится в апреле в телевизионной рекламной кампании краски для волос Excellence Hair Color.

«Я в шоке! Не думала, что это когда-либо случится, тем более в 51 год. Когда думаешь, что все закончилось, все и начинается. Я еще никогда не чувствовала себя такой красивой, сильной и уверенной в себе!» - прокомментировала Селин свое назначение.

В интервью журналу People певица рассказала, как переживает нападки хейтеров, обрушившиеся на нее из-за изменений во внешности. Последние месяцы Селин довольно часто появлялась в свете в ярких и провокационных образах, активно экспериментируя со своим стилем, но первое, на что обратили внимание в сети, - на ее сильное похудение.

«Танцы всегда были частью моего ДНК. Я занимаюсь ими четыре раза в неделю. Люди говорят про меня: «Она так похудела». Да - это так». Но я много работаю и потеря веса - неминуема.

Джерело: Hello!