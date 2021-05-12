10-летний американец стал чемпионом по шахматам, победив 73 соперника

Сейчас у Тани и его семьи есть свой дом в Коннектикуте, который им помог купить один из учителей вундеркинда

В 2017 году Танитолува Адевуми, которого чаще называют просто Тани, вместе с родителями и братьями сбежал из Нигерии в США, спасаясь от жестоких нападений на христиан. Семья поселилась в приюте для бездомных на Манхэттене (Нью-Йорк).

Местный пастор помог Тани попасть в начальную школу, где на одном из уроков он увидел, как дети играют в шахматы. Ребенок сразу же заинтересовался игрой. Рассел Макофски — учитель, который вел занятия в шахматном кружке при школе, заметил интерес Тани и пригласил его в шахматный клуб без оплаты вступительного взноса. Он знал, что ребенок и его семья просто не могут позволить себе такие траты.

Когда Тани участвовал в своем первом чемпионате по шахматам, у него был самый худший результат, но он не сдавался и тренировался каждую ночь, сидя на полу в своем приюте для бездомных. Мальчик мечтал стать чемпионом страны по шахматам и самым молодым гроссмейстером в мире, пишет Good News Network.

Несколько дней назад одно из желаний Тани сбылось: он стал чемпионом США по шахматам с рейтингом 2223 в возрасте всего десяти лет. Мальчик победил 73 лучших игрока и забрал домой трофей, о котором мечтал, когда еще жил в приюте.

Сейчас у Тани и его семьи есть свой дом в Коннектикуте, который им помог купить один из учителей вундеркинда, организовавший сбор на краудфандинговой платформе GoFundMe.

Мальчик планирует продолжать заниматься шахматами и участвовать в соревнованиях. Его часто приглашают в другие страны, но пока он не может уехать из-за проблем с миграционными документами. Как только они решатся, Тани сможет соревноваться с самыми сильными шахматистами за пределами США.

Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.