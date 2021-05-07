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    В Австралии нашли самую большую в мире моль (фото)

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    В Австралии нашли самую большую в мире моль (фото)

    Самки таких бабочек могут весить до 30 г и вырастать до 15 см в длину, а размах их крыльев достигает 25 см

    В австралийском штате Квинсленд при строительстве новых классов одной из школ рабочие нашли гигантского мотылька, который оказался самкой самой тяжелой в мире моли. Об этом сообщает The Guardian.

    Учебное заведение расположено недалеко от тропического леса. По словам специалистов, в этой местности обитает древесная моль вида Endoxyla cinereus — нередкое явление, однако люди их почти не встречают.

    Самки таких бабочек вдвое крупнее самцов и могут весить до 30 граммов, а размах их крыльев достигает 25 сантиметров. В длину самки могут вырастать до 15 сантиметров.

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    В Австралии нашли самую большую в мире моль (фото)
    В Австралии нашли самую большую в мире моль (фото)

    Из-за тяжести эти ночные бабочки очень плохо летают, в основном взрослые особи вскарабкиваются на ствол дерева или столб и сидят там в ожидании самца. Взрослая самка Endoxyla cinereus не питается и живет за счет запаса питательных веществ, накопленных в стадии личинки.

    Австралийские строители сфотографировали бабочку, после чего отнесли ее в лес.

    Ученикам 4−5-го классов предложили написать рассказы, связанные с необычной находкой. По словам директора школы, дети сочинили несколько очень творческих произведений, а одно из них было об учительнице, съеденной гигантской древесной молью.

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    Теги: дети курьез
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