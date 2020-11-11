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    Жизнь

    15 фото о том, как природа бесцеремонно вторгается в жизнь людей

    • Розсилка
    15 фото о том, как природа бесцеремонно вторгается в жизнь людей

    Собрали для вас примеры того, как природа вторгалась в цивилизацию

    Человек может сколько угодно отгораживаться от природы и пытаться ее приручить: строить города с высокими зданиями, покрывать дороги асфальтом и плиткой. Но природа возьмет свое!

    Птицы, звери и насекомые порой заглядывают в людские жилища, а ростки пробиваются даже сквозь камень. Мы собрали для вас примеры того, как природа вторгалась в цивилизацию.

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    15 фото о том, как природа бесцеремонно вторгается в жизнь людей
    15 фото о том, как природа бесцеремонно вторгается в жизнь людей
    15 фото о том, как природа бесцеремонно вторгается в жизнь людей
    15 фото о том, как природа бесцеремонно вторгается в жизнь людей
    15 фото о том, как природа бесцеремонно вторгается в жизнь людей
    15 фото о том, как природа бесцеремонно вторгается в жизнь людей
    15 фото о том, как природа бесцеремонно вторгается в жизнь людей
    15 фото о том, как природа бесцеремонно вторгается в жизнь людей
    15 фото о том, как природа бесцеремонно вторгается в жизнь людей
    15 фото о том, как природа бесцеремонно вторгается в жизнь людей
    15 фото о том, как природа бесцеремонно вторгается в жизнь людей
    15 фото о том, как природа бесцеремонно вторгается в жизнь людей
    15 фото о том, как природа бесцеремонно вторгается в жизнь людей
    15 фото о том, как природа бесцеремонно вторгается в жизнь людей
    15 фото о том, как природа бесцеремонно вторгается в жизнь людей

    Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.

    В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика, после которой карьера певца стремительно пошла вверх

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