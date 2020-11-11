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    Жизнь

    Самый рыжий из «Гарри Поттера» назвал свою дочь Средой (фото)

    • Розсилка
    Актер Руперт Грин - Самый рыжий из «Гарри Поттера» назвал свою дочь Средой (фото)
    Актер Руперт Грин
    Фото: @rupertgrint / Instagram

    Публикация набрала более 1 200 000 лайков

    Исполнитель роли Рона Уизли в серии фильмов «Гарри Поттер» Руперт Гринт создал аккаунт в социальной сети Instagram и показал фото своей дочери по имени Wednesday, что переводится с английского как «среда».

    32-летний актер присоединился к соцсети вечером во вторник, 11 ноября. В качестве первого поста он разместил фотографию, на которой он держит на руках свою дочь, родившуюся в мае. «Привет, Instagram ... опоздал всего на 10 лет, но я здесь», — подписал Гринт снимок.

    Также актер в своем посте раскрыл имя ребенка. «Here to introduce you all to Wednesday G. Grint» («Здесь, чтобы познакомить вас всех со Средой Г. Гринт»), — написал он. Причину выбора такого необычного имени для дочери Гринт не объяснил.

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    Самый рыжий из «Гарри Поттера» назвал свою дочь Средой (фото)
    Самый рыжий из «Гарри Поттера» назвал свою дочь Средой (фото)

    Публикация набрала более 1 200 000 лайков. Пост Гринта прокомментировал его бывший коллега по «Гарри Поттеру», исполнитель роли Драко Малфоя Том Фелтон. «Добро пожаловать, Уизли, самое время. С любовью к Среде», — написал он.

    Руперт Гринт уже девять лет встречается с 28-летней актрисой Джорджией Грум. О том, что она беременна, стало известно в апреле.

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