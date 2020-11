Самый рыжий из «Гарри Поттера» назвал свою дочь Средой (фото)

Публикация набрала более 1 200 000 лайков

Исполнитель роли Рона Уизли в серии фильмов «Гарри Поттер» Руперт Гринт создал аккаунт в социальной сети Instagram и показал фото своей дочери по имени Wednesday, что переводится с английского как «среда».

32-летний актер присоединился к соцсети вечером во вторник, 11 ноября. В качестве первого поста он разместил фотографию, на которой он держит на руках свою дочь, родившуюся в мае. «Привет, Instagram ... опоздал всего на 10 лет, но я здесь», — подписал Гринт снимок.

Также актер в своем посте раскрыл имя ребенка. «Here to introduce you all to Wednesday G. Grint» («Здесь, чтобы познакомить вас всех со Средой Г. Гринт»), — написал он. Причину выбора такого необычного имени для дочери Гринт не объяснил.

Публикация набрала более 1 200 000 лайков. Пост Гринта прокомментировал его бывший коллега по «Гарри Поттеру», исполнитель роли Драко Малфоя Том Фелтон. «Добро пожаловать, Уизли, самое время. С любовью к Среде», — написал он.

Руперт Гринт уже девять лет встречается с 28-летней актрисой Джорджией Грум. О том, что она беременна, стало известно в апреле.

Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.

В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика, после которой карьера певца стремительно пошла вверх

.