Слава «НеАнгел» Каминская в едва заметном белье показала все свои прелести (фото)
Звезда в эротическом белье похвасталась фигурой в ванной
Солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская поделилась пикантным контентом. Артистка устроила фотосессию в ванной, снимки с которой запостила в своих Instagram-stories.
На фотографиях исполнительница предстала в эротическом белье, щеголяя формами и соблазнительными изгибами тела. Каминская позировала перед камерой и сидя в воде, и стоя, засветив фигуру с разных ракурсов.
«Дело было вечером», - подписала публикацию артистка.
Что думают о фотографиях фанаты звезды, не известно. Вероятно, пользователи порадовали кумира комлиментами в личных сообщениях.
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