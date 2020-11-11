Слава «НеАнгел» Каминская в едва заметном белье показала все свои прелести (фото)

Звезда в эротическом белье похвасталась фигурой в ванной

Солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская поделилась пикантным контентом. Артистка устроила фотосессию в ванной, снимки с которой запостила в своих Instagram-stories.

На фотографиях исполнительница предстала в эротическом белье, щеголяя формами и соблазнительными изгибами тела. Каминская позировала перед камерой и сидя в воде, и стоя, засветив фигуру с разных ракурсов.

«Дело было вечером», - подписала публикацию артистка.

instagram.com/babaslavka/.

Что думают о фотографиях фанаты звезды, не известно. Вероятно, пользователи порадовали кумира комлиментами в личных сообщениях.

Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.

В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика, после которой карьера певца стремительно пошла вверх

.