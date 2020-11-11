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    Шоу-биз

    Слава «НеАнгел» Каминская в едва заметном белье показала все свои прелести (фото)

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    Солистка группы &laquo;НеАнгелы&raquo; Слава Каминская - Слава «НеАнгел» Каминская в едва заметном белье показала все свои прелести (фото)
    Солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская
    instagram.com/babaslavka/

    Звезда в эротическом белье похвасталась фигурой в ванной

    Солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская поделилась пикантным контентом. Артистка устроила фотосессию в ванной, снимки с которой запостила в своих Instagram-stories.

    На фотографиях исполнительница предстала в эротическом белье, щеголяя формами и соблазнительными изгибами тела. Каминская позировала перед камерой и сидя в воде, и стоя, засветив фигуру с разных ракурсов.

    «Дело было вечером», - подписала публикацию артистка.

    5e5bc8839e007ba9f4e327c7a17db296.
    instagram.com/babaslavka/.

    Что думают о фотографиях фанаты звезды, не известно. Вероятно, пользователи порадовали кумира комлиментами в личных сообщениях.

    Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.

    В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика, после которой карьера певца стремительно пошла вверх

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    знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес Слава Каминская
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