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    Шоу-биз

    Растолстевший Ди Каприо засветил ягодицы на пляже (фото)

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    Растолстевший Ди Каприо засветил ягодицы на пляже (фото)

    Актер весело провел время с друзьями на пляже в Малибу

    Голливудский актер Леонардо ДиКаприо в очередной раз был замечен папарацци на пляже в Малибу. На сей раз компанию голливудскому актеру составила не 23-летняя возлюбленная Камила Морроне, а его 35-летний приятель и коллега Эмиль Хирш и отец Джордж.

    Вместе они пришли на пляж, чтобы погреться под лучами ласкового солнца, а в какой-то момент даже рискнули искупаться в океане. К слову, прохладная вода Лео, его отца и Эмиля ничуть не смутила: судя по их довольным лицам на снимках репортеров, потом выходить из воды они совсем не хотели. На пляж ДиКаприо также взял одну из своих собак породы хаски — двух щенков они с Камиллой завели еще в самом начале пандемии.

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    Растолстевший Ди Каприо засветил ягодицы на пляже (фото)
    Растолстевший Ди Каприо засветил ягодицы на пляже (фото)
    Растолстевший Ди Каприо засветил ягодицы на пляже (фото)
    Растолстевший Ди Каприо засветил ягодицы на пляже (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.

    В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика, после которой карьера певца стремительно пошла вверх

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