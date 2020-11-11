Растолстевший Ди Каприо засветил ягодицы на пляже (фото)

Актер весело провел время с друзьями на пляже в Малибу

Голливудский актер Леонардо ДиКаприо в очередной раз был замечен папарацци на пляже в Малибу. На сей раз компанию голливудскому актеру составила не 23-летняя возлюбленная Камила Морроне, а его 35-летний приятель и коллега Эмиль Хирш и отец Джордж.

Вместе они пришли на пляж, чтобы погреться под лучами ласкового солнца, а в какой-то момент даже рискнули искупаться в океане. К слову, прохладная вода Лео, его отца и Эмиля ничуть не смутила: судя по их довольным лицам на снимках репортеров, потом выходить из воды они совсем не хотели. На пляж ДиКаприо также взял одну из своих собак породы хаски — двух щенков они с Камиллой завели еще в самом начале пандемии.

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