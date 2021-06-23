19-летняя девушка узнала о беременности только во время родов

В итоге менее чем через шесть часов после появления боли в спине у Томас родилась здоровая девочка

Не знавшая о своей беременности женщина неожиданно родила дочь в 19 лет и после этого сумела построить карьеру и добиться успеха в жизни. Свою историю она рассказала порталу Mama Mia, чтобы поддержать других молодых матерей.

В 2000 году Прю Томас (Prue Thomas), которой тогда было 19 лет, работала в отеле. Неожиданно она почувствовала боль внизу спины во время утренней смены. Томас предположила, что неприятные ощущения связаны с тем, что ей приходилось много передвигать мебель.

Женщину отправили домой, и вскоре после этого ее живот заболел и начал расширяться. Ее мать вызвала скорую помощь. Сама Томас думала, что боль вызвана синдромом раздраженного кишечника, который у нее ранее диагностировали.

Как только пациентка оказалась в отделении экстренной помощи, врач быстро выявил настоящую причину ее страданий: она была беременна, и у нее отошли воды. Томас была в шоке: на протяжении всей беременности у нее продолжались месячные, ее вес не изменялся, и она не испытывала никаких прочих характерных симптомов.

В итоге менее чем через шесть часов после появления боли в спине у Томас родилась здоровая девочка, которую она назвала Меган. Хотя женщина не планировала стать матерью так рано, при первом взгляде на ребенка она поняла, что не сможет отказаться от него. Она рассказала обо всем отцу ребенка, но тот не поверил ей и прекратил все контакты.

Томас до сих пор иногда кажется, что ее осуждают за раннее материнство. «Я построила успешную карьеру, у меня отличная дочь, с которой мы много путешествуем. Я не позволила рождению ребенка в 19 лет разрушить мою жизнь. Возможно, мне потребовалось чуть больше времени, чтобы добиться успеха, и иногда было сложно, когда она была маленькой, но я справилась с этим», — подчеркнула она.

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