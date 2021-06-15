Любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже (фото)

Алена Каверина наслаждается отдыхом в Украине

Любимая голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма, Алена Каверина приехала на отдых в родную Украину.

Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

В посте красавица оставила только смайлики в виде сердечек. Фаны не смогли пройти мимо горячего контента и порадовали девушку приятными комментариями.

Ранее «Скотч» сообщал, что Тина Кароль в пикантном платье заставила мужчин застыть в изумлении.

На фото знаменитость предстала перед объективом камеры в обтягивающем платья в полоску с вырезами – такой наряд выгодно подчеркнул фигуру певицы.