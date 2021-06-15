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    Любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже (фото)

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    Любимая голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма, Алена Каверина - Любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже (фото)
    Любимая голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма, Алена Каверина
    instagram.com/alenak705/

    Алена Каверина наслаждается отдыхом в Украине

    Любимая голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма, Алена Каверина приехала на отдых в родную Украину.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

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    Любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже (фото)
    Любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже (фото)
    Любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже (фото)
    instagram.com/alenak705/

    В посте красавица оставила только смайлики в виде сердечек. Фаны не смогли пройти мимо горячего контента и порадовали девушку приятными комментариями.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Тина Кароль в пикантном платье заставила мужчин застыть в изумлении.

    На фото знаменитость предстала перед объективом камеры в обтягивающем платья в полоску с вырезами – такой наряд выгодно подчеркнул фигуру певицы.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже (фото)