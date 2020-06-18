50-летняяя бабушка поразила Instagram своей сексуальностью



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Инстаграм-страничка Жаклин — мощная мотивация для женщин всех возрастов

Известно, что красавица по образованию филолог, свободно говорит на пяти языках и владеет компанией по организации тендеров

«Я самая обыкновенная женщина, которой почти 50 лет», — говорит о себе Жаклин. Но, глядя на фотографии этой роскошной женщины, невозможно поверить в её возраст. В Инстаграм она зарегистрирована под ником Realfashionist, свои снимки публикует с хештэгом #бабушкакотораялюбитмоду (#grandmotherthatlovesfashion), а почти 300 тысяч подписчиков её странички не устают поражаться молодостью, красотой и шикарной фигурой Жаклин.

Известно, что красавица Жаклин по образованию филолог, свободно говорит на пяти языках и владеет компанией по организации тендеров. Сама родом из Сербии, а сейчас вместе с 28-летней дочерью и двумя внучками живёт в Италии. Эффектную блогершу сделало знаменитой увлечение модой и потрясающее чувство стиля.

Инстаграм-страничка Жаклин — мощная мотивация для женщин всех возрастов. По словам модной блогерши, когда она наконец заработала достаточно денег для себя любимой, ей было уже за 30. Сейчас ей 47, и она регулярно публикует новые фотографии в модной одежде от известных дизайнеров, демонстрируя отличную фигуру и вкус. Каждый снимок Жаклин в новом образе доказывает, что красота не зависит от возраста, несмотря на стереотипы общества.

Дочку и внучек Жаклин называет своей «модной бандой». А иногда под фото ставит хештег #помнимСтефана (#rememberstefan), отдавая дань памяти погибшему в аварии 23-летнем сыне. Может поэтому красавица Жаклин любит повторять: «Жизнь одна, спеши делать то, что хочется».