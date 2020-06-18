Фото милых лисиц, которые заряжают радостью на целый день



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Милые зверюшки повысят уровень гормона радости у вас в крови

Они хитрые, пушистые и очень смешные. Лисы — безумно обаятельные дикие животные, которым люди уделяют непростительно мало внимания. Именно эту несправедливость мы решили исправить, собрав для вас фотографии потрясающих и жутко недооцененных рыжиков.

Уверены, эти кадры немного поднимут вам настроение и повысят уровень серотонина у вас в крови!

«Лиса, которую я посадила в прошлом году, отлично взошла», «Эти малыши пришли к дому моей тети», «Обнаружил на крыльце спящую лису. Комфортно устроилась», «Лисята на нашем заднем дворе», «Она подошла ко мне, когда я выгуливал собаку», «Кажется, он или она одобряет наши декорации», - комментирую фото пользователи сети.