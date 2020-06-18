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    Жизнь

    Фото милых лисиц, которые заряжают радостью на целый день

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    Фото милых лисиц, которые заряжают радостью на целый день

    Милые зверюшки повысят уровень гормона радости у вас в крови

    Они хитрые, пушистые и очень смешные. Лисы — безумно обаятельные дикие животные, которым люди уделяют непростительно мало внимания. Именно эту несправедливость мы решили исправить, собрав для вас фотографии потрясающих и жутко недооцененных рыжиков.

    Уверены, эти кадры немного поднимут вам настроение и повысят уровень серотонина у вас в крови!

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    Фото милых лисиц, которые заряжают радостью на целый день
    Фото милых лисиц, которые заряжают радостью на целый день
    Фото милых лисиц, которые заряжают радостью на целый день
    Фото милых лисиц, которые заряжают радостью на целый день
    Фото милых лисиц, которые заряжают радостью на целый день
    Фото милых лисиц, которые заряжают радостью на целый день
    Фото милых лисиц, которые заряжают радостью на целый день
    Фото милых лисиц, которые заряжают радостью на целый день
    Фото милых лисиц, которые заряжают радостью на целый день
    Фото милых лисиц, которые заряжают радостью на целый день
    Фото милых лисиц, которые заряжают радостью на целый день
    Фото милых лисиц, которые заряжают радостью на целый день

    «Лиса, которую я посадила в прошлом году, отлично взошла», «Эти малыши пришли к дому моей тети», «Обнаружил на крыльце спящую лису. Комфортно устроилась», «Лисята на нашем заднем дворе», «Она подошла ко мне, когда я выгуливал собаку», «Кажется, он или она одобряет наши декорации», - комментирую фото пользователи сети.

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    фотография животные
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