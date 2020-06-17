Соблазнительная копия звезды «Трансформеров» покорила Instagram (фото)



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Бразильянка Клаудия Аленде Фото: @claudiaalende

22-летняя Клаудия живет в Сан-Паулу и работает фитнес-моделью

Бразильянка Клаудия Аленде в 2014 году победила в конкурсе Miss Bum Bum Brazil («Мисс Бум-бум Бразилия») и получила звание обладательницы лучших ягодиц Бразилии. Девушку называют копией Меган Фокс за поразительное сходство с актрисой, и королевой приседаний — за упругий зад.

22-летняя Клаудия живет в Сан-Паулу и работает фитнес-моделью. По ее словам, до участия в конкурсе ей не очень нравилось выкладывать свои провокационные фотографии, но потом Клаудия поняла, что можно построить карьеру на интересе публики к своим пышным формам. Она даже воссоздала знаменитую фотосессию Ким Кардашьян для журнала Paper, где та позирует с бокалом шампанского на ягодицах.

Бразильянка любит проводить время со своим бойфрендом, ходить по ресторанам и делать селфи напротив зеркала. За каждой новой фотографией Клаудии следят почти 8,5 миллионов поклонников. У знаменитой, но более скромной Меган Фокс — 3,8 миллиона подписчиков.