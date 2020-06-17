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    Жизнь

    Соблазнительная копия звезды «Трансформеров» покорила Instagram (фото)

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    Бразильянка Клаудия Аленде - Соблазнительная копия звезды «Трансформеров» покорила Instagram (фото)
    Бразильянка Клаудия Аленде
    Фото: @claudiaalende

    22-летняя Клаудия живет в Сан-Паулу и работает фитнес-моделью

    Бразильянка Клаудия Аленде в 2014 году победила в конкурсе Miss Bum Bum Brazil («Мисс Бум-бум Бразилия») и получила звание обладательницы лучших ягодиц Бразилии. Девушку называют копией Меган Фокс за поразительное сходство с актрисой, и королевой приседаний — за упругий зад.

    22-летняя Клаудия живет в Сан-Паулу и работает фитнес-моделью. По ее словам, до участия в конкурсе ей не очень нравилось выкладывать свои провокационные фотографии, но потом Клаудия поняла, что можно построить карьеру на интересе публики к своим пышным формам. Она даже воссоздала знаменитую фотосессию Ким Кардашьян для журнала Paper, где та позирует с бокалом шампанского на ягодицах.

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    Соблазнительная копия звезды «Трансформеров» покорила Instagram (фото)
    Соблазнительная копия звезды «Трансформеров» покорила Instagram (фото)
    Соблазнительная копия звезды «Трансформеров» покорила Instagram (фото)
    Соблазнительная копия звезды «Трансформеров» покорила Instagram (фото)
    Соблазнительная копия звезды «Трансформеров» покорила Instagram (фото)
    Соблазнительная копия звезды «Трансформеров» покорила Instagram (фото)
    Соблазнительная копия звезды «Трансформеров» покорила Instagram (фото)
    Соблазнительная копия звезды «Трансформеров» покорила Instagram (фото)
    Соблазнительная копия звезды «Трансформеров» покорила Instagram (фото)
    Соблазнительная копия звезды «Трансформеров» покорила Instagram (фото)
    Фото: @claudiaalende

    Бразильянка любит проводить время со своим бойфрендом, ходить по ресторанам и делать селфи напротив зеркала. За каждой новой фотографией Клаудии следят почти 8,5 миллионов поклонников. У знаменитой, но более скромной Меган Фокс — 3,8 миллиона подписчиков.

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    фотография селфи
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