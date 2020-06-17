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    Жизнь

    Двойной агент: девушка работает в полиции и рекламирует нижнее белье (фото)

    • Розсилка
    Двойной агент: девушка работает в полиции и рекламирует нижнее белье (фото)

    В качестве модели девушка успела поработать в Великобритании, Испании, Никарагуа и Австралии

    Ее называют — самая сексуальная женщина-полицейский Нью-Йорка. 32-летняя Саманта Сепульведа днем ловит преступников в полицейской форме, а ночью рекламирует нижнее белье. И судя по всему, она добилась успеха в обеих профессиях.

    По словам Саманты, выезжая на задержание, она частенько слышит фразу: «Ты можешь арестовать меня, когда захочешь!». Подозреваемые, завидев сексуальную полицейскую, сдаются без суда и следствия. «С мужчинами мы обычно сразу останавливаемся на наручниках, ведь они не хотят со мной драться. Когда они видят женщину в форме, ведут себя менее агрессивно», — рассказывает Саманта.

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    Двойной агент: девушка работает в полиции и рекламирует нижнее белье (фото)
    Двойной агент: девушка работает в полиции и рекламирует нижнее белье (фото)
    Двойной агент: девушка работает в полиции и рекламирует нижнее белье (фото)
    Двойной агент: девушка работает в полиции и рекламирует нижнее белье (фото)
    Двойной агент: девушка работает в полиции и рекламирует нижнее белье (фото)
    Двойной агент: девушка работает в полиции и рекламирует нижнее белье (фото)
    Двойной агент: девушка работает в полиции и рекламирует нижнее белье (фото)
    Двойной агент: девушка работает в полиции и рекламирует нижнее белье (фото)
    Двойной агент: девушка работает в полиции и рекламирует нижнее белье (фото)
    Двойной агент: девушка работает в полиции и рекламирует нижнее белье (фото)
    Двойной агент: девушка работает в полиции и рекламирует нижнее белье (фото)
    Двойной агент: девушка работает в полиции и рекламирует нижнее белье (фото)

    В качестве модели девушка успела поработать в Великобритании, Испании, Никарагуа и Австралии. За ее новыми фотосессиями можно следить на ее страничке в Инстаграм, вместе с еще 235 тысячами подписчиков. Впрочем, несмотря на успех в модельном бизнесе, бросать свою службу в полиции Саманта пока не планирует.

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