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    Жизнь

    62-летняя Шэрон Стоун показала красивую грудь в крошечном бикини

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    62-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун - 62-летняя Шэрон Стоун показала красивую грудь в крошечном бикини
    62-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун
    instagram.com/sharonstone/

    Поклонники восхитились вечной молодостью Стоун

    62-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун наслаждается теплыми лучами калифорнийского солнца. Красавица-актриса устроила заплыв в бассейне и поделилась фрагментами своих выходных с поклонниками.

    Звезда «Основного инстинкта» надела крошечное бикини яркой расцветки. Верх бикини казался слишком тесным для роскошной груди актрисы, а трусики были настолько миниатюрными, что можно подумать: они вот-вот упадут.

    Шэрон собрала волосы в небрежный пучок и дополнила образ несколькими массивными бусами. На одном фото она позирует около бассейна. Внимание поклонников привлекла не только ее стройная фигура, но и шлем гладиатора, который артистка решила примерить.

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    62-летняя Шэрон Стоун показала красивую грудь в крошечном бикини
    62-летняя Шэрон Стоун показала красивую грудь в крошечном бикини
    instagram.com/sharonstone/

    На втором снимке звезда запечатлена, сидя на диване рядом с любимым псом по кличке Бандит. Недавно Шэрон сама сделала своему питомцу педикюр. Артистка улыбается, глядя прямо в камеру. Кинозвезда не боится даже крупных планов.

    Поклонники восхитились вечной молодостью Стоун и не поскупились на комплименты ее подтянутой фигуре в комментариях. «Спасибо, что показываешь себя настоящую. Ты такая красотка!», «Вечная красавица», «Ты напоминаешь мне, что можно стареть красиво», «Потрясающая фигура!», - отметили фолловеры.

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