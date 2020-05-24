Мадонна выложила голое фото и жестко ответила хейтерам
61-летняя американская поп-звезда Мадонна
instagram.com/madonna/
Звезда порадовала поклонников откровенным снимком
61-летняя американская поп-звезда Мадонна продолжает развлекаться на карантине, эпатируя публику уже не на сцене, а в своем Инстаграме. Певица выложила очередное откровенное фото, вызвав всплеск активности.
Когда же в комментариях ее начали критиковать, Мадонна дополнила описание посланием к хейтерам:
instagram.com/madonna/
«Для тех, кто возмущен этим фото: хочу вам сообщить, что я окончила Университет по***зма. Спасибо, что пришли на церемонию вручения дипломов!»
Читайте также: Богатая жизнь с Виктором Медведчуком. Какие предметы роскоши задекларировал кум Путина