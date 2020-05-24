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    Шоу-биз

    Мадонна выложила голое фото и жестко ответила хейтерам

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    61-летняя американская поп-звезда Мадонна - Мадонна выложила голое фото и жестко ответила хейтерам
    61-летняя американская поп-звезда Мадонна
    instagram.com/madonna/

    Звезда порадовала поклонников откровенным снимком

    61-летняя американская поп-звезда Мадонна продолжает развлекаться на карантине, эпатируя публику уже не на сцене, а в своем Инстаграме. Певица выложила очередное откровенное фото, вызвав всплеск активности.

    Когда же в комментариях ее начали критиковать, Мадонна дополнила описание посланием к хейтерам:

    screenshot_4_47
    instagram.com/madonna/

    «Для тех, кто возмущен этим фото: хочу вам сообщить, что я окончила Университет по***зма. Спасибо, что пришли на церемонию вручения дипломов!»

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