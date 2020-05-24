Мадонна выложила голое фото и жестко ответила хейтерам



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61-летняя американская поп-звезда Мадонна instagram.com/madonna/

Звезда порадовала поклонников откровенным снимком

61-летняя американская поп-звезда Мадонна продолжает развлекаться на карантине, эпатируя публику уже не на сцене, а в своем Инстаграме. Певица выложила очередное откровенное фото, вызвав всплеск активности.

Когда же в комментариях ее начали критиковать, Мадонна дополнила описание посланием к хейтерам:

instagram.com/madonna/

«Для тех, кто возмущен этим фото: хочу вам сообщить, что я окончила Университет по***зма. Спасибо, что пришли на церемонию вручения дипломов!»