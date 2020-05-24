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    Шоу-биз

    Владимир Остапчук впервые показал новую девушку (фото)

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    Телеведущий Владимир Остапчук со своей новой девушкой Кристиной - Владимир Остапчук впервые показал новую девушку (фото)
    Телеведущий Владимир Остапчук со своей новой девушкой Кристиной
    instagram.com/vova_ostapchuk/

    Поклонники отметили сходство Кристины с экс-женой шоумена

    Известный шоумен и телеведущий Владимир Остапчук порадовал поклонников снимком с новой возлюбленной. У себя в Инстаграме ведущий, который в программе «Светская жизнь» рассекретил отношения с нотариусом Кристиной Горняк, разместил снимок с любимой, сделанный во время их совместной поездки в Париж.

    Под фото артист подробно рассказал о начале их отношений, которые начались во время проекта «Танцы со звездами», в котором он принимал участие.

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    instagram.com/vova_ostapchuk/

    «Знакомьтесь, моя Кристина. Когда все страсти поутихли, я решил, что наконец пора поделиться своим счастьем и познакомить вас с моей любимой. Крис, спасибо, что ты выдержала весь этот шквал негатива и домыслов. Ты прекрасно знаешь - тебя не в чем упрекнуть. Ты меня поддерживаешь и вдохновляешь, любишь и окрилюєш. Мы крепко держимся за руки и любим. А это главное», -  заявил артист.

    Поклонники Владимира пожелали счастья новоиспеченной паре, и отметили, что Кристина похожа на его бывшую жену Елену Войченко.

    «Главное это любовь. Сходство с женой есть, но это не главное, а главное то что в середине. Иногда нужно найти в себе силы для перемен и серьезных шагов», «А мне на его бывшую жену похожа. Сначала подумала, что это она. Прям обрадовалась. Но увы! Но в любом случае счастья вам», «Наконец-то показал. Золотые и влюбленные на фото», - писали в комментариях подписчики ведущего.

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