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    У світі

    Коронавірус продовжує косити російських зірок

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    Бабенко самоізолювався як тільки відчула нездужання - Коронавірус продовжує косити російських зірок
    Бабенко самоізолювався як тільки відчула нездужання

    Актрису Олену Бабенко госпіталізували з коронавірусом

    Заслужена артистка Росії Олена Бабенко була госпіталізована з коронавірусом. Про це актриса розповіла в своєму Instagram-акаунті.

    За словами Бабенко, їй довелося відмовитися від участі в шоу «Танці з зірками». Вона самоізолювався як тільки відчула нездужання. «Я вважала себе відповідальною не тільки за своє здоров’я, але і за здоров’я моїх друзів і колег по паркету», – написала артистка.

    Бабенко розповіла, що в даний час знаходиться в медустанові під наглядом лікарів і вже почувається краще.

    Понад 5 млн 401 тис. людей інфікувалися коронавірусом від початку його поширення у світі.

    Так за час пандемії було виявлено 5 401 612 випадків зараження. Також жертвами коронавірусу в світі стали 343 804 пацієнта. При цьому від коронавірусної інфекції вилікувалися 2 247 151 людина.

    На даний момент активними хворими значаться 2 817 427 громадян, серед яких 53 540 пацієнтів – у важкому стані.

    Нагадаємо, російську актрису Васильєву екстрено госпіталізували з коронавірусом.

    Як повідомлялося, Надєжда Бабкіна досі знаходиться у важкому стані.

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