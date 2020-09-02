71-летняя Пугачева в мини-юбке отвела детей в школу



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Певица Алла Пугачева

Артистка была похожа на старшеклассницу

Примадонна советской и российской эстрады Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным вместе проводили своих детей в школу в День знаний.

У юных Лизы и Гарри скоро день рождения - 7 лет, и звездные родители решили не тянуть с началом обучения, отправить малышей в первый класс в пока еще 6-летнем возрасте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 1 Сен 2020 в 3:46 PDT

Свита у первоклашек в День знаний оказалась солидной: помимо родителей, еще тетя, дядя, кузина, няни и друзья.

Примадонна на детской линейке выглядела по-свойски, как подросток. Певица надела белую мини-юбку с кедами и кожаной курткой. Дополнили «образ старшеклассницы» круглые очки и небрежно зачесанные в пучок волосы.

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