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    Жизнь

    71-летняя Пугачева в мини-юбке отвела детей в школу

    • Розсилка
    Певица Алла Пугачева - 71-летняя Пугачева в мини-юбке отвела детей в школу
    Певица Алла Пугачева

    Артистка была похожа на старшеклассницу

    Примадонна советской и российской эстрады Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным вместе проводили своих детей в школу в День знаний.

    У юных Лизы и Гарри скоро день рождения - 7 лет, и звездные родители решили не тянуть с началом обучения, отправить малышей в первый класс в пока еще 6-летнем возрасте.

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    Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

    Свита у первоклашек в День знаний оказалась солидной: помимо родителей, еще тетя, дядя, кузина, няни и друзья.

    Примадонна на детской линейке выглядела по-свойски, как подросток. Певица надела белую мини-юбку с кедами и кожаной курткой. Дополнили «образ старшеклассницы» круглые очки и небрежно зачесанные в пучок волосы.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летняя дочь Брежневой засветила голые бедра в откровенном образе.

    Девушка неоднократно позировала в откровенных платьях и купальниках. В этот раз Соня решила подразнить фолловеров новыми сексуальными кадрами: Соня «забыла» о нижнем белье и позировала без бюстгальтера. Девушка покрутилась перед зеркалом, похваставшись талией.

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    певица родители Максим Галкин Алла Пугачева
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