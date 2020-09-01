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    Шоу-биз

    Настя Каменских в откровенном платье без белья сходила на свидание с Потапом (фото)

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    <p>33-летняя певица Настя Каменских отдохнула с 39-летним мужем Потапом</p> <div></div> - Настя Каменских в откровенном платье без белья сходила на свидание с Потапом (фото)

    33-летняя певица Настя Каменских отдохнула с 39-летним мужем Потапом

    instagram.com/realpotap/

    На романтическое свидание с супругом певица не надела нижнее белье

    После снятия ограничительных мер артисты вернулись к концертной деятельности. Настя уже активно гастролирует. Она нашла время и улетела вместе с мужем на полтора дня в Турцию.

    Там супруги сходили на романтическое свидание. Для выхода в свет Настя выбрала темное платье с цветочным принтом, рюшами и глубоким декольте.

    Под платье исполнительница не стала надевать нежнее белье. Певица сделала легкий макияж. Она подвела глаза стрелками и накрасила губы помадой в топ цветам на платье. Каменских нежно прижалась к мужу.

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    Настя Каменских в откровенном платье без белья сходила на свидание с Потапом (фото)
    Настя Каменских в откровенном платье без белья сходила на свидание с Потапом (фото)
    Настя Каменских в откровенном платье без белья сходила на свидание с Потапом (фото)
    instagram.com/realpotap/

    Фанаты артистки оставили ей комплименты. «Как Моника Беллуччи», «Красотка без белья», «Женственный макияж», «Шикарная даже на отдыхе», «Чувственный и проникновенный взгляд», «Красивая пара», «Настя знает, что надо надевать на свидания», - написали поклонники.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летняя дочь Брежневой засветила голые бедра в откровенном образе.

    Девушка неоднократно позировала в откровенных платьях и купальниках. В этот раз Соня решила подразнить фолловеров новыми сексуальными кадрами: Соня «забыла» о нижнем белье и позировала без бюстгальтера. Девушка покрутилась перед зеркалом, похваставшись талией.

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