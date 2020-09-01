Настя Каменских в откровенном платье без белья сходила на свидание с Потапом (фото)



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33-летняя певица Настя Каменских отдохнула с 39-летним мужем Потапом instagram.com/realpotap/

На романтическое свидание с супругом певица не надела нижнее белье

После снятия ограничительных мер артисты вернулись к концертной деятельности. Настя уже активно гастролирует. Она нашла время и улетела вместе с мужем на полтора дня в Турцию.

Там супруги сходили на романтическое свидание. Для выхода в свет Настя выбрала темное платье с цветочным принтом, рюшами и глубоким декольте.

Под платье исполнительница не стала надевать нежнее белье. Певица сделала легкий макияж. Она подвела глаза стрелками и накрасила губы помадой в топ цветам на платье. Каменских нежно прижалась к мужу.

Фанаты артистки оставили ей комплименты. «Как Моника Беллуччи», «Красотка без белья», «Женственный макияж», «Шикарная даже на отдыхе», «Чувственный и проникновенный взгляд», «Красивая пара», «Настя знает, что надо надевать на свидания», - написали поклонники.

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