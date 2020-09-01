37-летняя Лобода в черном бикини выгодно выставила пышный бюст в бассейне



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Певица Светлана Лобода instagram.com/lobodaofficial/

Певица взбудоражила поклонником смелым фото из отпуска

Проживающая в России украинская певица Светлана Лобода делится пикантными кадрами из Франции. На новых фото Лобода позирует в бассейне. Она легла на надувного единорога, представ в черном бикини. Артистка подразнила фанатов безупречной фигурой. Она обнажила пышную грудь и изящные бедра.

«Время расслабиться», — написала звезда.

instagram.com/lobodaofficial/

Поклонники восхитились фигурой 37-летней певицы. Светлану осыпали комплиментами. Многие решили, что надувного единорога она одолжила у младшей дочки. «Шикарный вид», «Какие изгибы, мать его», «Лободуся русалочка», «Какая аппетитная жареная курочка», «Идеальная фигура», «Невероятная!», «Света, ну хоть бы вы горизонт не заваливали», «Очень эротично», — прокомментировали пост подписчики.

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