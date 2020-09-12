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    Жизнь

    Актриса обвинила звезду сериала «Слуга народа» в домогательствах

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    <p>Татьяна Острецова обвинила звезду сериала &laquo;Слуга народа&raquo; в секс-домогательствах</p> <div></div> - Актриса обвинила звезду сериала «Слуга народа» в домогательствах

    Татьяна Острецова обвинила звезду сериала «Слуга народа» в секс-домогательствах

    Татьяна Острецова подала заявление в полицию

    Украинская актриса Татьяна Острецова рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней на съемочной площадке.

    Как утверждает артистка, она стала жертвой сексуальных домогательств актера сериала «Слуга народа» Владимира Владимирова.

    На странице в Facebook девушка рассказала, что мужчина «неоднократно лез руками ей между ног».

    «Меня склоняли к сексу на съемочной площадке! Мне сложно было решиться на этот пост, но я понимаю, что молчать - худшее, что может сделать девушка в такой ситуации. Какой Владимиров Владимир во время сцены, неоднократно лез своими руками мне между ног. В первом дубле у него это получилось. Когда в сцене меня нужно было держать колен, якобы успокаивать, этот мудак лез мне между ног. Во втором дубле, когда он подбегает ко мне сзади - он лапал меня за ягодицы. Моя ошибка в том, что я сразу же не остановила съемки, потому что я четко понимала, что если я дам себе сейчас слабинку и пущу на самотек эмоции - дальше я уже не смогу работать. Я это признаю и жалею, что не прекратила это!», - призналась Острецова.

    На днях актриса сообщила, что уже написала заявление в полицию, к которому добавила видео и другие имеющиеся у нее доказательства. Острецова поделилась, что эта ситуация нанесла ей большой моральный вред и что она пережила нервный срыв.

    знаменитости актриса шоу-бизнес
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