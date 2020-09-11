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    Шоу-биз

    Жена Венсана Касселя в трусиках устроила сексуальную провокацию на пляже (фото)

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    <p>23-летняя модель Тина Кунаки поделилась завораживающими кадрами из новой фотосъемки</p> <div></div> - Жена Венсана Касселя в трусиках устроила сексуальную провокацию на пляже (фото)

    23-летняя модель Тина Кунаки поделилась завораживающими кадрами из новой фотосъемки

    instagram.com/tinakunakey/

    Французская модель примерила эффектные наряды

    23-летняя модель Тина Кунаки представила новую коллекцию модного бренда. Тина продемонстрировала трендовые образы, подчеркнувшие ее сексуальность. Звезда позировала на берегу Атлантического океана в курортном городе Биарриц.

    Кунаки засняли в струящемся золотом платье на пляже. Популярная девушка похвасталась красивой фигурой в ярких лучах закатного солнца. Молодая мама «забыла» о нижнем белье, сделав женственный look более смелым.

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    Жена Венсана Касселя в трусиках устроила сексуальную провокацию на пляже (фото)
    Жена Венсана Касселя в трусиках устроила сексуальную провокацию на пляже (фото)
    Жена Венсана Касселя в трусиках устроила сексуальную провокацию на пляже (фото)
    Жена Венсана Касселя в трусиках устроила сексуальную провокацию на пляже (фото)
    instagram.com/tinakunakey/

    Фанаты пришли в восторг от горячих кадров Тины. «Девушка-конфетка!», «Секс-бомба», «Прекрасное личико и отличная фигура», «Натуральная красота», «Роскошная», «Завораживающая», - прокомментировали пользователи Instagram.

    Ранее «Скотч» показывал, как тяжело приходится парням, чьи девушки зависимы от соцсетей.

    В этом материале мы собрали фото, которые наглядно демонстрируют, что остается за кадром идеальных фото в социальных сетях.

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