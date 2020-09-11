  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Австралийка пародирует знаменитостей, показывая, как нелепо выглядят их идеальные фото

    • Розсилка
    Австралийка пародирует знаменитостей, показывая, как нелепо выглядят их идеальные фото

    К Селесте относятся по-разному, но никто не остаётся равнодушным

    Мы все привыкли видеть фото в журналах, рекламах, на баннерах и витринах, где тонкие стройные модели без единого изъяна на коже демонстрируют что-нибудь, изгибаясь в причудливых позах. То же самое можно наблюдать и в Инстаграме. И кто-то, быть может, сравнит себя с ними, но не австралийка Селеста Барбер, известная своим комедийным талантом. Она пародирует фотографии звезд, смеясь над собой и над ними.

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    Австралийка пародирует знаменитостей, показывая, как нелепо выглядят их идеальные фото
    Австралийка пародирует знаменитостей, показывая, как нелепо выглядят их идеальные фото
    Австралийка пародирует знаменитостей, показывая, как нелепо выглядят их идеальные фото
    Австралийка пародирует знаменитостей, показывая, как нелепо выглядят их идеальные фото
    Австралийка пародирует знаменитостей, показывая, как нелепо выглядят их идеальные фото
    Австралийка пародирует знаменитостей, показывая, как нелепо выглядят их идеальные фото
    Австралийка пародирует знаменитостей, показывая, как нелепо выглядят их идеальные фото
    Австралийка пародирует знаменитостей, показывая, как нелепо выглядят их идеальные фото
    Австралийка пародирует знаменитостей, показывая, как нелепо выглядят их идеальные фото
    Австралийка пародирует знаменитостей, показывая, как нелепо выглядят их идеальные фото
    Австралийка пародирует знаменитостей, показывая, как нелепо выглядят их идеальные фото
    Австралийка пародирует знаменитостей, показывая, как нелепо выглядят их идеальные фото
    Австралийка пародирует знаменитостей, показывая, как нелепо выглядят их идеальные фото
    Австралийка пародирует знаменитостей, показывая, как нелепо выглядят их идеальные фото
    Австралийка пародирует знаменитостей, показывая, как нелепо выглядят их идеальные фото
    Австралийка пародирует знаменитостей, показывая, как нелепо выглядят их идеальные фото
    Австралийка пародирует знаменитостей, показывая, как нелепо выглядят их идеальные фото

    К Селесте относятся по-разному, но никто не остаётся равнодушным. Кого-то она веселит и восхищает, кто-то считает, что то, что она делает глупо и совсем не смешно. Что же, на вкус и цвет, как говорится, товарища нет, но если внимание привлечено — не это ли главный результат?

    Ранее «Скотч» показывал, как тяжело приходится парням, чьи девушки зависимы от соцсетей.

    В этом материале мы собрали фото, которые наглядно демонстрируют, что остается за кадром идеальных фото в социальных сетях.

     Читайте также: В 62 выглядит на 30. Мама Дана Балана сводит с ума всех мужчин своей молодостью (фото)
    знаменитости фотография самые сексуальные шоу-бизнес курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ