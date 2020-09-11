Австралийка пародирует знаменитостей, показывая, как нелепо выглядят их идеальные фото



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К Селесте относятся по-разному, но никто не остаётся равнодушным

Мы все привыкли видеть фото в журналах, рекламах, на баннерах и витринах, где тонкие стройные модели без единого изъяна на коже демонстрируют что-нибудь, изгибаясь в причудливых позах. То же самое можно наблюдать и в Инстаграме. И кто-то, быть может, сравнит себя с ними, но не австралийка Селеста Барбер, известная своим комедийным талантом. Она пародирует фотографии звезд, смеясь над собой и над ними.

К Селесте относятся по-разному, но никто не остаётся равнодушным. Кого-то она веселит и восхищает, кто-то считает, что то, что она делает глупо и совсем не смешно. Что же, на вкус и цвет, как говорится, товарища нет, но если внимание привлечено — не это ли главный результат?

Ранее «Скотч» показывал, как тяжело приходится парням, чьи девушки зависимы от соцсетей.

В этом материале мы собрали фото, которые наглядно демонстрируют, что остается за кадром идеальных фото в социальных сетях.