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    Шоу-биз

    Облитая кислотой «Мисс Италии» в мини восхитила поклонников в Венеции (фото)

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    <p>30-летняя модель Джессика Нотаро блеснула на кинофестивале в Италии</p> <div></div> - Облитая кислотой «Мисс Италии» в мини восхитила поклонников в Венеции (фото)

    30-летняя модель Джессика Нотаро блеснула на кинофестивале в Италии

    instagram.com/gessicanotaroreal/

    Известная модель предпочла роскошный короткий наряд и прикрыла поврежденный глаз повязкой

    На 77-м Венецианском кинофестивале прошла премьера драмы «Сестры Макалузо». Это экранизация одноименной пьесы Эммы Данте. Главные героини ленты — семь сестер, которые вспоминают яркие моменты жизни. Показ посетили многие знаменитости. Внимание публики было приковано к финалистке конкурса «Мисс Италия - 2007».

    Джессика Нотаро выбрала шикарный наряд, который сделал ее звездой красной дорожки. Красотка облачилась в мини-платье нежного пудрового оттенка со шлейфом. Блестящий лиф с пайетками подчеркнул красивую грудь модели, а короткий подол – длинные изящные ноги.

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    Облитая кислотой «Мисс Италии» в мини восхитила поклонников в Венеции (фото)
    Облитая кислотой «Мисс Италии» в мини восхитила поклонников в Венеции (фото)
    Облитая кислотой «Мисс Италии» в мини восхитила поклонников в Венеции (фото)
    instagram.com/gessicanotaroreal/

    Инстадива завила волосы в локоны и сделала сияющий макияж. Один глаз Джессики прикрывала золотистая повязка со стразами.

    Нотаро в 2017 году пострадала от бывшего бойфренда. Эдсон Таварес не смирился с разрывом и стал преследовать девушку. Та жаловалась в полицию, однако мужчина выследил ее и плеснул в лицо соляной кислотой. Пострадавшую госпитализировали с сильными химическими ожогами. Она перенесла ряд операций. Хирургам удалось спасти пациентке лицо и частично сохранить зрение.

    Ранее «Скотч» показывал, как тяжело приходится парням, чьи девушки зависимы от соцсетей.

    В этом материале мы собрали фото, которые наглядно демонстрируют, что остается за кадром идеальных фото в социальных сетях.

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