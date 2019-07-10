Алена Мозговая послала нах#р российского телеведущего Андрея Малахова

Дочь покойного Николая Мозгового раскритиковала действия россиянина и президента его страны

Российский телеведущий записал видеобращение, в котором обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Малахов заявил, что не мог себе представить такой вариант событий, когда попытка проведения такого «исторического» события, как телемост между Киевом и Москвой, закончилась угрозами в адрес его коллег и близких. По словам российского телеведущего, он согласился принять участие в этой затее, что бы помочь народам понять друг друга и рассказать, что они носили, ели и смотрели последние пять лет с начала агрессии РФ.

«Все, что мы хотели, так это сделать праздник улыбок и счастья», - заявил российский телеведущий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Малахов (@malakhov007) 8 Июл 2019 в 9:12 PDT

Это видеобращение разозлило не только патриотов, но и дочь легендарного украинского композитора Николая Мозгового. На своей странице в соцсети, Алена Мозговая опубликовала эмоциональный пост и предложила россиянам сначала покаяться за все смерти.

facebook.com/olenamozgova1

«Андрюша, пошел ты нах*р! Вместе с всеми теми, кто поддерживает и голосует за вашего фюрера. Уберите ваши войска с востока, отдайте Крым, покайтесь за тысячи погибших, за все то горе, что вы принесли и даже в этот момент несете на нашу землю. А потом мы подумаем, сможем ли и хотим ли вас простить и начать разговаривать!», - написала Мозговая на своей странице в Facebook.