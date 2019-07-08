Сергей Притула признался, что хотел полежать в простой больнице, но привык к luxury



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Сергей Притула в клинике

Украинский телеведущий и кандидат в депутаты Украины Сергей Притула после серьезного перелома ноги и операции идет на поправку

О своем состоянии здоровья и подробностями нахождения в клинике Сергей Притула поделился на своей странице в соцсети. Перед этим поднялась волна возмущений в сети: многие писали Сергею, что ему стоило полежать « в обычной клинике», а не в VIP-палате. На это у ведущего быстро нашелся ответ, который поставил в тупик всех хейтеров.

Оказалось, что Сергей лежал в тернопольской областной больнице, а не в госпитале за границей, как подумали недоброжелатели.

«Я опубликовал на своих страницах в соцсети несколько раз фото с палаты в которой лежал и ждал операцию. В комментариях начитался разного про то, как я оторвался от народа, что мне стоило было полежать в «простой» клинике и послушать простых людей, что будущему депутату, вообще-то, стоило лечиться в Украине, а не за границей, что комфорт моей палаты – это издевательство над людьми и т.п. Я хочу извиниться перед теми, кого мои возможности в выборе хорошей клиники поставили в неудобное положение. Я хотел полежать в простой больнице, но привык к luxury, de lux & VIP», – с сарказмом отмечает ведущий Нового канала.

В публикации Сергей Притула поблагодарил работников больницы за оказанную помощь в течение всех 10-ти дней его пребывания.

«Также, с вашего позволения, я хочу поблагодарить работников действительно элитного медицинского учреждения, в котором мне посчастливилось побывать. Огромное спасибо тернопольской областной больнице, 4 корпус, 2 этаж, ортопедия. Хирургу Сергею Васильевичу и всей его команде, которые заботились обо мне и в палате, и в операционной», - написал Сергей Притула.