Cергей Притула признался, что готовит сына к тому, что его будут поливать грязью



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Украинский шоумен понимает, что в информационном пространстве во время предвыборной компании могут ожидать неприятные сюрпризы

Известный шоумен и ведущий Нового канала Сергей Притула рассказал, что уже сейчас учит 10-летнего сына Дмитрия правильно реагировать и защищать себя от «побочных эффектов» возможной политической карьеры отца.

«Едем с малым в машине на днях, я говорю, Дима, смотри, я баллотируюсь в Верховную Раду (шоумен будет участвовать в выборах от политической партии «Голос», лидером которой является Святослав Вакарчук, - прим. ред), это не всем нравится, - рассказывает шоумен. – Понимаешь, говорю, иногда родители твоих одноклассников дома об этому могут говорить. Им могут нравиться какие-то другие политики. Иногда они могут сказать про меня какие-то не хорошие слова – и это услышат их дети. Дети, Дима, бывают жестокими, и они могут сказать что-то про меня, что бы насолить тебе. Я хочу, что бы не велся на провокации. Говорю, ты меня понял? А он говорит: «Да, конечно. Не вестись на провокации». Я говорю, если при тебе кто-то будет говорить, что твой папа му@ак и дебил, что ты сделаешь? Малой говорит: «Дам в морду». Я говорю, ну что ж, урок ты усвоил на «отлично».

Напомним, что недавно Сергей Притула получил серьезный перелом ноги и его ожидает не операция и двухнедельная реабилитация. Но этот факт совершенно не расстраивает шоумена. По словам Притулы, он готов выходить на сцену даже на костылях.

«Мое пребывание на больничной койке никак не повлияет на мои рабочие планы. На костылях, на коляске или подвешенный на шнурках к стене, но я со своими соколятами буду снимать наше смешное шоу!», - успокоил своих поклонников Сергей Притула.